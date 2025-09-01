شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تُجلي عشرات الجرحى الحوثيين بعد قصف إسرائيلي لصنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الأمم المتحدة تُجلي عشرات الجرحى الحوثيين بعد قصف إسرائيلي لصنعاء

أفادت مصادر خاصة أن الأمم المتحدة أجلت نحو 40 جريحاً من الحوثيين على متن طائرتين أقلعتا من مطار صنعاء الدولي.



وبحسب المصادر، فإن الجرحى أصيبوا إصابات بالغة في قصف إسرائيلي استهدف العاصمة صنعاء الخميس الماضي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، من بينهم قيادات بارزة.



وتزامن الإجلاء مع قيام الحوثيين باقتحام مقرات أممية واعتقال عدد من الموظفين اليمنيين في برنامج الأغذية العالمي و"اليونيسف"، وهو ما أثار مخاوف بشأن مستقبل العمل الإنساني في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.



يأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات الأمنية والسياسية في صنعاء، وسط مطالبات دولية بضرورة حماية العمل الإنساني من الصراعات.