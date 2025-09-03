شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن على موعد مع عواصف ممطرة... تحذيرات رسمية من مخاطر السيول والرياح الشديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اليمن على موعد مع عواصف ممطرة... تحذيرات رسمية من مخاطر السيول والرياح الشديدة

أصدر مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد تحذيراً عاجلاً للمواطنين بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الثلاثة القادمة.



وتشير التحليلات إلى احتمال هطول أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بحبات البرد ورياح شديدة على أجزاء واسعة من اليمن.

من المتوقع أن تشمل الأمطار المرتفعات والمنحدرات الغربية الممتدة من صعدة شمالاً حتى البيضاء والضالع وتعز ولحج جنوباً، وقد تصل إلى سواحل البحر الأحمر. كما حذّر المركز من تأثر مناطق من المهرة وحضرموت وشبوة وأبين بأمطار رعدية متفاوتة الشدة، مع إمكانية وصولها بدرجة أقل إلى عدن.

وفي ظل هذه الظروف الجوية، دعا المركز المواطنين إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وتجنب التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية.



كما شدد على ضرورة إغلاق الهواتف النقالة أثناء العواصف الرعدية، وتجنب الطرق الزلقة والانزلاقات الصخرية.

وأكدت الهيئة أنها تتابع التطورات الجوية على مدار الساعة، داعيةً الجميع إلى متابعة النشرات الرسمية الصادرة عنها، وعدم الاعتماد على أي معلومات من مصادر غير موثوقة.