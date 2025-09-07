شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس الزُبيدي يفتتح قسم الرقود ويضع حجر الأساس لأقسام طبية متقدمة بمستشفى عبود العسكري والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قام الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، ظهر اليوم الأحد، بزيارة تفقدية لمستشفى عبود العسكري بالعاصمة عدن.

واستهل الرئيس الزُبيدي زيارته بتفقد الأحوال الصحية للجرحى الأبطال من منتسبي القوات المسلحة الجنوبية المشاركين في الحملة الأمنية التي تنفذها ألوية الدعم والإسناد ضد عناصر تنظيم القاعدة في شرق محافظة أبين.

كما طاف الرئيس القائد بالأقسام الجديدة التي تم إنشاؤها وتجهيزها بتمويل من المجلس الانتقالي الجنوبي، وفي مقدمتها مجمع الطوارئ والذي يشمل: قسم الطوارئ العام، وغرف العمليات الجراحية الصغرى والكبرى، وقسم العناية المشددة.

واطّلع الرئيس خلال جولته، على مستوى التجهيزات الطبية الحديثة وسير العمل فيها، مشيدًا بجهود الطواقم العاملة وما تحقق من تطوير خلال الفترة الماضية.

وخلال زيارته للمستشفى، تفقد الرئيس الزُبيدي قسم الرقود الجديد، الذي جُهِّز من قبل دائرة الخدمات الطبية للقوات المسلحة الجنوبية، بدعم من نائب وزير الأوقاف، الشيخ أنور العمري، المدير السابق للمؤسسة الاقتصادية في عدن، بطاقة استيعابية حالية تصل إلى 80 سريرًا وسترتفع طاقته الاستيعابية إلى 140 سرير خلال الأيام القادمة.

واستمع الرئيس خلال جولته من العميد الدكتور عارف الداعري، رئيس دائرة الخدمات الطبية للقوات المسلحة الجنوبية، والدكتورة رانيا فرحان، مديرة المستشفى، إلى شرحٍ مفصلٍ حول التوسعة الجديدة، والطاقم الطبي العامل، والطاقة الاستيعابية للمستشفى، إضافة إلى الخطط المستقبلية لتحويله إلى مدينة طبية عسكرية متكاملة.

وفي خطوة طموحة لتوسيع نطاق الخدمات الطبية في المستشفى، وضع الرئيس الزُبيدي حجر الأساس لإنشاء قسم زراعة الكلى والكبد، إلى جانب المعهد العالي للعلوم الصحية العسكرية، الذي سيُعنى بتأهيل الكوادر الطبية العسكرية ورفع كفاءتها بما يتواكب مع الاحتياجات الميدانية للقوات المسلحة الجنوبية.

وأكد الرئيس الزُبيدي أن القيادة تولي القطاع الطبي العسكري أهمية قصوى، وستواصل دعمها لتطوير البنية التحتية الصحية وتعزيز القدرات البشرية والطبية لضمان تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية لمنتسبي القوات المسلحة والأمن وأسر الشهداء.

واختتم الرئيس القائد زيارته بلقاء جمعه بالكادرين الطبي والإداري للمستشفى، حيث عبّر عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها الفرق الطبية والإدارية، مشيدًا بمستوى الإنجاز والخدمات النوعية التي يقدمها المستشفى، وفي مقدمتها إجراء العمليات الجراحية المعقدة لجرحى القوات المسلحة الأبطال.