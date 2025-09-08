شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالـ"صور"..صحيفة إسرائيلية تنشر صورًا لفيلا "زُبارة" قبل وبعد استهدافها في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، صورًا ملتقطة عبر الأقمار الصناعية، توثق آثار الدمار الذي خلّفه القصف الجوي الإسرائيلي على مقر الحكومة التابعة للحوثيين، في حي زُبارة جنوب غرب العاصمة اليمنية صنعاء.

واستندت الصحيفة إلى صور التقطتها شركة "Planet" بتاريخ 2 سبتمبر 2025، تُظهر فيلا مدمرة بالكامل تقع في حي سكني بالعاصمة، يُرجّح أنها كانت تستخدم كمقر للحكومة الحوثية المستهدفة. وتُظهر الصور أن المبنى كان سليمًا قبل أيام فقط من الغارات.

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة الماضي، أنه حاول اغتيال رئيس أركان جماعة الحوثي، محمد الغماري، ووزير دفاعها، محمد ناصر العاطفي، خلال الهجوم الجوي على صنعاء.

إلا أن الغماري نفى مقتله في بيان عبر وكالة سبأ التابعة للحوثيين، مؤكدًا نجاته، ومتوعدًا إسرائيل بأن "عدوانها على صنعاء لن يمر دون عقاب".

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت، في 28 أغسطس 2025، مقتل رئيس حكومتها، أحمد حامد الرهوي، إلى جانب 12 وزيرًا آخرين، جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت فيلا "زُبارة"، والتي كانت تضم اجتماعًا لقيادات رفيعة في الجماعة.