شكرا لبحثكم عن خبر عدن: شاب يهاجم والديه وإخوانه بقنبلة يدوية والشرطة تتدخل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن من إلقاء القبض على متهم أقدم على ارتكاب جريمة بشعة بحق عائلته، حيث قام برمي قنبلة يدوية على منزل كان يضم والده ووالدته وأخواته.

وأفاد مدير شرطة الشيخ عثمان، العقيد عبده نايف، بأن قوات أمن العاصمة تلقت بلاغاً فورياً بوقوع الحادثة، وعلى إثره نزلت قوة أمنية إلى موقع الجريمة للاطمئنان على الأسرة وتأمين الموقع.

وأشار العقيد نايف إلى أن العناية الإلهية حالت دون وقوع إصابات بشرية بين أفراد الأسرة، مؤكداً سلامة الجميع باستثناء أضرار مادية طفيفة لحقت بالمنزل.

ضبط المتهم في وقت قياسي

أوضح العقيد نايف أن شرطة الشيخ عثمان باشرت عمليات البحث والتحري المكثفة عن المتهم، المدعو (ع. ع. م. ع.)، والذي حاول الهروب بعد ارتكاب جريمته.

وتمكنت القوات الأمنية من الوصول إليه وضبطه في وقت قياسي، حيث كان يختبئ بالقرب من سوق الصيد في الشيخ عثمان. ويجري حالياً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم تمهيداً لإحالته إلى العدالة.