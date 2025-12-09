شكرا لبحثكم عن خبر طالب من جامعة عدن يتوج بجائزة مسابقة أريج لطلبة الجامعات العربية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن – حقق الطالب مجاهد أحمد عاسل، من كلية الإعلام بجامعة عدن، إنجازاً أكاديمياً وإعلامياً مميزاً بفوزه بجائزة مسابقة أريج لطلبة الجامعات العربية، ضمن فعاليات ملتقى أريج الثامن عشر، الذي أقيم في العاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر 2025، بمشاركة واسعة من طلاب وصحفيين من مختلف الدول العربية.

وجاء تتويج الطالب مجاهد بعد اختياره من بين أكثر من 40 مشاركاً يمثلون جامعات عربية متعددة، وذلك عن الفيلم الذي شارك به في المسابقة، والذي جرى إنجازه تحت إشراف عميد كلية الإعلام بجامعة عدن الدكتور وهيب عزيبان، في إطار دعم الكلية للمشاريع الطلابية النوعية وتشجيع الإبداع الإعلامي.

وشهدت لحظة التتويج حضور الدكتور وهيب عزيبان، الذي عبّر عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكداً أن فوز الطالب مجاهد يعكس المستوى المتقدم الذي وصل إليه طلاب كلية الإعلام، ويجسد الجهود التي تبذلها الجامعة لتمكين طلابها من المنافسة في المحافل الإقليمية، ورفع اسم اليمن عالياً في المجالات الأكاديمية والإعلامية.

ويُعد هذا الفوز إضافة نوعية لسجل جامعة عدن، ودليلاً على قدرة طلابها على التميز والإبداع رغم التحديات، وتحقيق حضور مشرف في المنصات الإعلامية العربية.