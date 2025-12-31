الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 11:24 صباحاً - نوضح لكم الان ..هل تعتبر المطلقة التي لديها أبناء كأسرة مستقلة بالضمان ؟ وما مدى احقيتها ؟

يبحث العديد من النساء المطلقات في المملكة العربية السعودية عن إجابة هل تعتبر المطلقة وأبنائها كأسرة مستقلة في الضمان؟ وكم تأخذ المطلقة من الضمان الاجتماعي؟ حيث يقدم برنامج الضمان الاجتماعي المطور للفئات المستحقة للعدم وذلك بناءً على الشروط الموضوعة من الوزارة، وسوف نوضح عبر موقع لحظات نيوز هل المطلقه مع اطفال لها ضمان؟

هل تعتبر المطلقة وأبنائها كأسرة مستقلة في الضمان

إن الإجابة عن سؤال هل تعتبر المطلقة مع أبنائها أسرة من الأسر المستقلة في برنامج دعم الضمان المطور هي نعم تعتبر المطلقة وأبنائها ضمن الأسر المستقلة في الضمان، ولكن يتم ذلك عندما تتحقق الشروط التالية:

ضمن شروط الضمان المطور للمطلقات أن تكون المطلقة حاملة الجنسية السعودية، وأن يكون زوجها مواطن سعودي.

أن تكون إقامتها الدائمة في أراضي المملكة.

ألا يقل عمر المطلقة عن 35 عامًا، ولا يتجاوز 65 عامًا.

في حالة وفاة الأم، فيلزم أن يقدم الأبناء وثيقة وفاتها من أجل الحصول على الدعم، ذلك بشرط ألا يكون تجاوز أحد الأبناء عمر الـ 26 عام.

ألا تكون مقيمة في أي من دور الإيواء، أو في السجن.

أن يكون لديها حساب مصرفي مفعل، وذلك من أجل إيداع الدعم في الحساب.

يلز تقديم كافة الوثائق المطلوبة من أجل إثبات الطلاق، تكون موثقة من الجهات المعنية في المملكة.

يلزم أن يكون لديها أبن واحد على الأقل طالب في أي من المراحل الدراسية.

ألا تكون المطلقة تشغل وظيفة في القطاع العام.

كم تأخذ المطلقة من الضمان الاجتماعي

بعدما أجبنا عن سؤال هل تعتبر المطلقة وأبنائها كأسرة مستقلة في الضمان، حيث وضحنا الشروط التي تتيح لها التسجيل في الضمان المطور كأسرة مستقلة، نجد أنه من المناسب أن نوضح كم قيمة الدعم التي سوف تحصل عليه من الضمان المطور في حالة تم قبول طلبها، ونعرض ذلك فيما يلي:

تم تحديد مبلغ 1,000 ريال سعودي دعم للمرأة المطلقة في نظام الضمان المطور.

ويحصل كل أبن من الأبناء على قيمة 300 ريال.

وينقسم الدعم إلى الآتي: 70 ريال سعودي من أجل فاتورة الكهرباء. تحصل المطلقة على 382 ريال من الدعم. 85 ريال تحت بند المساعدة الغذائية. تحصل المطلقة على بدل غلاء قيمته 50 ريال سعودي.



طريقة تسجيل المطلقة في الضمان المطور

بعدما وضحنا الشروط التي تتيح للمطلقة التسجيل في الضمان المطور كأسرة مستقلة هي وأبنائها، نجد أنه من الجدير بالذكر أن نشرح كيفية التسجيل، والتي تتم عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى رابط الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التنمية الاجتماعية مباشرةً “من هنا“. النقر فوق تبويب (الخدمات الإلكترونية). تسجيل الدخول عن طريق كتابة رقم الهوية الوطنية، ورقم الهاتف الجوال. إدراج تاريخ الميلاد بحسب التقويم الهجري. إنشاء كلمة مرور قوية، وإعادة كتابتها من أجل تأكيدها. وضع رمز التحقق في الحقل المخصص له. النقر فوق أيقونة (توثيق). بعد الانتهاء من التحقق سوف ينتقل النظام إلى نموذج طلب الدعم. يتم ملئ كافة البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لها بشكل سليم. النقر فوق خيار الانتقال إلى الملف الواحد. كتابة البيانات بشرط أن تتطابق مع الوارد في الأوراق الرسمية. بعد الانتهاء من تعبئة كافة البيانات، يتم النقر فوق زر (تقديم الطلب).

في الختام نكون قد عرضنا الإجابة عن الاستفسار حول هل تعتبر المطلقة وأبنائها كأسرة مستقلة في الضمان، حيث وضحنا الشروط اللازمة أن تنطبق على المطلقة مع أبنائها من أجل أن تعتبر أسرة مستقلة وتتمكن من التسجيل في الضمان المطور.