هذا حدها المالي الأقصى | هل وثيقة تأمين الزائر تشمل الولادة؟؟ الضمان يُجيب

الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 11:24 صباحاً - أكد مجلس الضمان الصحي على أن وثيقة تأمين الزائرين تغطي الحالات الطارئة بحد أقصى 100 ألف ريالًا سعوديًا، مشيرًا إلى الحد الأقصى الذي يمكن للوثيقة أن تشمله من نفقات الحمل والولادة.

كما أشار مجلس الضمان الصحي في رد على أحد متابعيه على منصة “إكس” يسأل: “هل الولادة تشملها وثيقة تأمين الزائر؟” إلى أن الوثيقة تضم نفقات الحمل والولادة الطارئة بحد أقصى 5000 ريالًا أثناء مدة الوثيقة.

يُذكر إلى أن مجلس الضمان الصحي هو بمثابة جهة تنظيمية تسعى للوقاية وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية لمستفيدي الضمان الصحي.

فئات لا يشملها تأمين الزيارة في السعودية 1447

على حسب ما تضمنته وثيقة تأمين الزيارة في المملكة العربية السعودية، فإن بعض الشخصيات لا يكون مطلوبًا منهم إحضار تأمين طبي خاص بزيارتهم.

هذا مثل: (الوفود الدبلوماسية – زوار الشركات العاملة في الأراضي السعودية – طواقم المنظمات الدولية – ضيوف الدولة والحجاج والمعتمرون).

كما أن عملية الاستفادة من المنافع الطبية التي يشملها تأمين الزيارة تتم أثناء الفترة المحددة إلى قبل انتهاء الوثيقة بسبعة أيام أو أقل من هذا؛ لهذا فإنه يتوقع من الراغبين بتجديد الوثيقة أن يقوموا بذلك قبل انتهائها، مع مراعاة أن تكون التأشيرة سارية.