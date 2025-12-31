الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 11:24 صباحاً - رسميًا | موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لعام 1447 بالسعودية.. التعليم تُجيب

أعلنت وزارة التعليم بالسعودية فإن موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول سيوافق اليوم الأول من جمادي الاول من عام 1447هـ أي الذي سيوافق يوم 3 نوفمبر من عام 2026م.

حيث سوف تستمر حتى اليوم الخامس من جمادى الأولى 1447، كما تم الكشف عن موعد بدء اختبارات الفصل الدراسي الثاني حيث سيوافق يوم 17 من شعبان 1447 وستستمر حتى يوم 21 من شعبان 1447.

تمت فيما يتعلق بموعد عقد اختبارات الفصل الدراسي الثالث سوف تكون منذ يوم 26 من شهر ذي الحجة 1447 وذلك حتى يوم 1 من محرم 1447هـ.

جدول الإجازات الرسمية بالعام الدراسي 2026 في السعودية

كشفت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن جدول الإجازات الرسمية المتعلق بالعام الدراسي الحالي من عام 2026/ 1447.

من المُقرر أن تبدأ الإجازة المطولة الأولى من يوم 17 من أكتوبر 2026 وحتى يوم 14 من ربيع الثاني 1447.

حيث سوف تبدأ الإجازة المطولة الثانية من يوم 11 من ديسمبر 2026، أي الذي سيوافق اليوم 10 جمادي الثاني 1447.

ستبدأ الإجازة المطولة الثالثة وهذا من يوم 4 من شهر مايو لعام 2026، والذي سيوافق 6 من ذي القعدة 1447.

ستوافق إجازة الفصل الدراسي الأول وذلك من يوم 8 من نوفمبر 2026 أي الذي يوافق 6 من جمادى الأولى 1447.

ستوافق إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم 3 يناير 2026 أي الذي سيوافق 3 رجب 1447.