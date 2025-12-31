الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 11:24 صباحاً - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خطوات تسجيل دخول الضمان الاجتماعي المطور

نظام الضمان الاجتماعي المطور الدخول 1447 أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامج الضمان الاجتماعي المطور، والذي يهدف إلى تقديم الدعم المالي للأسر السعودية المستحقة، وفقًا لشروط ومعايير محددة , ولكي يتمكن المستفيد من الاستفادة من برنامج الضمان الاجتماعي المطور، يجب عليه التسجيل في البرنامج والتقديم على طلب الاستفادة منه.

دخول الضمان الاجتماعي المطور

خطوات تسجيل دخول الضمان الاجتماعي المطور من خلال الموقع الإلكتروني فيما يلي خطوات تسجيل دخول الضمان الاجتماعي المطور من خلال الموقع الإلكتروني:

انتقل إلى موقع الضمان الاجتماعي الإلكتروني على الإنترنت. “من هنا“ انقر على أيقونة “تسجيل دخول”. أدخل رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة. أدخل كلمة المرور. انقر على أيقونة “تسجيل دخول”.

من خلال تطبيق أبشر

فيما يلي خطوات تسجيل دخول الضمان الاجتماعي المطور من خلال تطبيق أبشر:

قم بتنزيل تطبيق أبشر على هاتفك الذكي. افتح التطبيق. انقر على أيقونة “أبشر أفراد”. أدخل رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة. أدخل كلمة المرور. انقر على أيقونة “تسجيل دخول”.

بعد تسجيل الدخول

بعد تسجيل الدخول، ستتمكن من الاستفادة من جميع الخدمات التي يقدمها برنامج الضمان الاجتماعي المطور بعض النصائح لتسجيل دخول آمن في الضمان الاجتماعي المطور فيما يلي بعض النصائح لتسجيل دخول آمن في الضمان الاجتماعي المطور:

استخدم كلمة مرور قوية تحتوي على أحرف وأرقام ورموز.

لا تشارك بيانات حسابك في الضمان الاجتماعي المطور مع أي شخص آخر.

قم بتغيير كلمة مرور حسابك بشكل دوري.

قم بتسجيل الخروج من حسابك بعد الانتهاء من استخدامه.

يقدم برنامج الضمان الاجتماعي المطور الدعم المالي للأسر السعودية المستحقة، وذلك بهدف تحسين مستوى معيشتها. ويمكن للمواطنين والمقيمين التسجيل في البرنامج والتقديم على طلب الاستفادة منه من خلال الموقع الإلكتروني أو تطبيق أبشر.