يؤثر على الأهلية!! تنويه عاجل من الموارد البشرية إلى التابعين في الضمان المطور

الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 11:24 صباحاً - الأهلي الضمان المطور تطلق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من التنويهات العاجلة التي يتم توجيهها إلى مستفيدي البرامج الداعمة مثل الضمان الاجتماعي المطور، وهي ما سنشير إلى واحدة منها عبر موقع لحظات نيوز.

من خلال حسابها الرسمي على منصة إكس شاركت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باقة الراغبين في التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، وهو ما يخص فئة التابعين على وجه التحديد وهي ضرورة تأكيد صلة الارتباط بينهم والمتقدم الرئيس.

ضوابط تأكيد التابعين ارتباطهم بمقدم الطلب

وجبت الإشارة إلى أن وزارة الموارد البشرية قد نوهت على أن التابعين المعنيين بهذا الإجراء الخاص بدعم الضمان الاجتماعي المطور هم البالغين من العمر 18 عامًا وأعلى؛ حيث يتوجب عليهم الدخول إلى الحساب الشخصي الخاص بهم على بوابة الدعم والحماية الاجتماعية ومن ثم تأكيد الارتباط.

