سلم رواتب عقود التشغيل والصيانة 1447

سلم رواتب عقود التشغيل والصيانة يُشكل واحدًا من أبرز سلالم الرواتب التي تجذب نحوها عدد كبير من الراغبين في الالتحاق بها، حيث تتوافق مع ما يحتاج إليه المواطن في المملكة العربية السعودية، وذلك لأنها مُناسبة جدًا لظروف المعيشة، وفيما يلي من خلال موقع لحظات نيوز سنوضح سلم الرواتب الخاص بكل درجة وظيفية في هذا المجال مع توضيح بعض المعلومات المهمة عن كيفية الالتحاق بالوظيفة.

سلم رواتب عقود التشغيل والصيانة

عقود التشغيل والصيانة في المملكة من العقود التي يسعى إلى العمل بها الكثير من المتواجدين على أرضها، والجدير بالذكر أنها من الوظائف التي يُعلن عنها الكثير من الوزارات وغيرها من الهيئات الأخرى وفقًا لبعض الشروط المُعينة، ويوجد بها رُتب كثيرة، سنوضحها من خلال الجدول التالي والرواتب التي يتم الحصول عليها من خلالها:

المستوى الراتب بالريال السعودي الإدارة العليا من 6000 ـ 8000 حسب سنوات الخبرة الإشراف 7000 الهندسة التخصصية الحد الأدنى 8000 الفني 5700 العمالة 3000 المستويات التشغيلية 4000

الحد الأدنى والأعلى لرواتب التشغيل الذاتي

تُعد وظائف التشغيل الذاتي لعقود التشغيل والصيانة من الوظائف التي يبحث عنها الكثير في المملكة العربية السعودية، وذلك يعود إلى الرواتب القيمّة التي تصرفها للعاملين بها بمُختلف الرواتب.

الجدير بالذكر أن دليل الوظائف في المملكة قد وضع الحد الأدنى والحد الأعلى لهذه الوظيفة وفقًا للرتب التي يتم الإعلان عنها بها، والتي يكون حدها الأقصى 9000 ريال سعودي وذلك في الجهات الموجودة داخل المملكة.

أما عن رواتب الإدارة العليا المُقدمة للمواطنين والمواطنات السعوديين بمختلف القطاعات فيتم تحديدها حسب سنوات الخبرة، وقد أشار الدليل الوظيفي إلى الحد الأعلى بها والذي يصل إلى 8000 ريال سعودي، ويكون تحديد الراتب حسب سنوات الخبرة أيضًا.

شروط التقديم على وظائف عقود التشغيل والصيانة

يوجد بعض الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب بالاستفادة من هذه الوظائف والحصول على مرتباتها العالية، وهذه الشروط تتضمن الشهادة التي الحاصل عليها مُقدم الطلب، وغيرها من المتطلبات الأخرى التي سنوضحها في النقاط التالية من خلال عرض سلم رواتب عقود التشغيل والصيانة:

يجب أن يكون مُقدم الطلب حاصل على الشهادة المتوسطة، الابتدائية والثانوية.

يجب أن يكون سعودي الجنسية.

لا بُد أن يتمتع بحسن السيرة والسلوك، أي لا يكون عليه أي قضية من القضايا المًخلة بالشرف.

اللياقة البدنية والصحية.

ألا يكون عُمر مُقدم الطلب أقل من 81 عام، وألا يزيد عن 40 سنة.

يجب أن يلتزم بجميع الممارسات العملية الخاصة بالوظيفة والمهمات التي يتم تكليفه بها سواءً إداريًا أو بأي شكل آخر.

ألا يكون ممن قد وصلوا إلى سن التقاعد.

أن يكون لديه الخبرة الكافية في العمل لدى القطاعات الخاصة.

اجتياز المقابلة الشخصية، ويجب أن يكون بمستوى جيد ليتم قبوله.

يجب أن تكون لديه الأوراق التي توضح المسمى الوظيفي السابق له، والتي تُبرز المدة التي تمت بها الخدمة من تاريخ بدايتها إلى نهايتها.

تقديم التقارير الخاصة بالتأمينات الاجتماعية، مع التأكيد على الخبرة الخاصة بمجال العمل بالأوراق التي تُثبت ذلك.

أن يكون من المُسجلين في برنامج ساعد، وهو برنامج خاص بالباحثين عن وظائف.

وظائف العمليات والصيانة

يوجد أكثر من شكل من الوظائف التي يمكن العمل بها في هذا المجال، وبتوضيح سلم رواتب عقود التشغيل والصيانة سنعرض بعض هذه الوظائف في النقاط التالية، ويجب العلم أن لكل وظيفة الشروط الخاصة بها والتي يتم الإعلان عنها عند الإعلان عن الوظيفة:

مهندس مدني.

مهندس إلكتروني.

فني ميكانيكي.

مساعد إداري أول.

مساعد رعاية مرضى.

مساعد إداري ثاني.

الالتحاق بوظائف التشغيل والصيانة والحصول على المرتبات الخاصة بها والتي تم ذِكرها في سلم رواتب عقود التشغيل والصيانة يحتاج إلى استيفاء الشروط الخاصة بالعمل العام، إلى جانب امتلاك الحد الأدنى من الخبرات والمتطلبات التي تتعلق بكل مهنة على حدة حسب تخصصها.

أسئلة شائعة

ما هي الوظائف المناسبة للسيدات في التشغيل والصيانة؟

الوظائف الإدارية.

كم عدد سنوات الخبرة المطلوبة لمهنة المهندس المدني؟

سنتين.