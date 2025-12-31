الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 11:24 صباحاً - متي موعد صرف ساند المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 1447 – و أهم الشروط للحصول على راتب ساند للعاطلين 1447

موعد صرف ساند المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 1447 حيث ان توفر منصة ساند التابعة لوزارة الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية عددًا كبيرًا من الخدمات والتسهيلات للمواطنين الذين فقدوا وظائفهم لأسباب خارجة عن إرادتهم, ونجد الكثير قد يتساءل حول متى موعد صرف ساند بعد التقديم، والذي يتم بعد التأكد من أحقية المواطن للحصول على راتب ساند التعطل عن العمل، والتي يتم صرفها أول كل شهر ميلادي للعاملين في القطاع الخاص من فقدوا وظيفتهم لأسباب بغير إرادتهم، ولهذا نوفر لكم عبر موقعنا خبر عاجل من التأمينات الاجتماعية حول موعد صرف راتب ساند.

موعد صرف ساند بعد التقديم

برنامج ساند هو برنامج تحفيزي للعاطلين عن العمل, هي خدمة إلكترونية تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية برعاية الحكومة السعودية لتخفيف العبء المالي على المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وتهتم المنصة بخدمة كل من فقد وظيفته لأسباب خارجة عن وظيفته السيطرة تقدم مبلغا من المال, يستوفي معايير الأهلية ويخضع للمدة المنصوص عليها في قانون البطالة، وهي 90 يومًا من تاريخ انتهاء الخدمة لأسباب خارجة عن إرادته.

شروط الحصول على راتب ساند للعاطلين 1447

من أجل الحصول على أجر دعم العاطلين عن العمل، يجب مراعاة بعض الشروط التي يجب أن يستوفيها الراغبون في الحصول على الدعم، وهي كالتالي:

يجب أن يكون المواطنون من حملة الجنسية السعودية.

يجب أن يكون المتقدمون الذين يتلقون دعمًا ماليًا من ساند أقل من 60 عامًا.

يجب ألا يكون لدى المتقدمين مصادر دخل أخرى غير العمل في القطاع الخاص.

يجب أن يصبح المتقدمون أعضاء في قسم التأمين ضد البطالة بحلول 1 يناير 2026، وأن يستمروا في المشاركة.

حجز موعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 1447

لمنع التزاحم والاختلاط بين المواطنين، توفر المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية رقم موحد للتأمينات الاجتماعية للتواصل مع الإدارة وذلك بالاتصال برقم 8001243344، وذلك بعدما حددت المنصة أنه واجب على كل شخص تحديد موعد قبل الحضور من منصة أبشر، ولإعلانها عدم استقبال أي شخص في المؤسسة قبل حجز موعد مسبقاً، وأيضاً أن يلتزم بالإجراءات الاحترازية عند الزيارة من لبس الكمامة، بالإضافة إلى غسل وتعقيم اليدين وعدم المصافحة، كذلك بترك مسافة بينك وبين الآخرين.

خطوات التقديم علي طلب صرف ساند :

يمكنك الحصول على إعانات البطالة وإكمال جميع خطوات التقدم للحصول على الخدمات عن طريق:

قم بزيارة الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

يتم تسجيل الدخول أيضًا باستخدام اسم الشخص وكلمة المرور.

وابحث وانقر على التأمين عبر الإنترنت في الأيقونة.

واختيار أيقونة ساند ضد التعطل عن العمل.

أدخل أيضًا جميع البيانات الشخصية لمقدم الطلب بدقة.

وكتابة بيانات الحساب البنكي للمتقدم.

إرفاق جميع المستندات المطلوبة بالموقع.

أخيرًا، يمكنك النقر فوق رمز التطبيق.

خطوات حجز موعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 1447 بطريقة اخري :

يمكنك اتباع الخطوات التالية لحجز موعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كالتالي: