وظائف وزارة الضمان للسيدات 1447 من خلال خدمة وظفني

الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 11:24 صباحاً - وظائف وزارة الضمان للسيدات.. من خلال خدمة وظفني تسعى وزارة العمل لتوظيف النساء المنتفعات من دعم الضمان الاجتماعي والتي لهن القدرة على القيام بالعمل، وسوف يتم تدريب هؤلاء النساء والعمل على تطويرهن، والقيام بتوظيف كل واحدة منهن في المنطقة التي تنتمي إليها، وجاء ذلك لعمل نقل جديدة في عالم النساء وتحويلهن إلى النظام التنموي بدلا من النظام الرعوي، وكي يتم تقليل نسب البطالة بين المنتفعات من الضمان، وتقوم الوزارة بعمل حصر لكافة النساء المنتفعات لتوظيف ثمانين بالمائة منهن قبل نهاية عام ألفين وعشرين.

خدمات وظفني

قامت وزارة الشئون بإطلاق رابط خاص بالتوظيف كي تتمكن النساء من التسجيل في الوظائف التي أتاحتها المملكة , وقد قامت الوزارة بتوفير خدمات وظفني لدعم العائلات التي تحتاج إلى وظائف لتحسين الحياة المعيشية، وتعتبر خدمات وظفني مساندة للأشخاص المنتمين للضمان كي يستطيعوا إيجاد عمل يتناسب مع إمكانياتهم، وحتى يستطيع أصحاب الاحتياجات الخاصة الانضمام إلى الحياة والحصول على وظائف تتناسب مع إمكانياتهم الجسدية.

وظائف وزارة الضمان للسيدات

اهتمت وزارة الضمان بالسيدات وقامت بتوفير الكثير من فرص العمل لهن؛ للحصول على حياة أفضل، وتستطيع كل سيدة الرجوع إلى المؤهل الذي حصلت عليه والشهادات الدراسية ومعرفة ما يتناسب مع قدراتها العلمية حتى تتمكن من التقدم للوظيفة المناسبة لها، وقد أتاحت الوزارة مجموعة من الوظائف تقدر بألف وواحد وثلاثين وظيفة للسيدات، ومن الوظائف المتاحة ما يلي:-

وظائف الكتابة.

أعمال المحاسبة.

مدخلات معلومات.

علاقات عامة.

أعمال تصاميم.

خدمة عملاء.

إدارة محتوى.

أعمال إدارية.

إدارة برمجة.

الدعم الفني.

شروط التسجيل في خدمات وظفني

يمكن التسجيل في وظائف الضمان من خلال الموقع المخصص للخدمات الوظيفية، وقد وضع الضمان الاجتماعي عدد من الشروط للتسجيل في واحدة من الوظائف الخاصة بالسيدات المنتميات للضمان، وتتضمن شروط التوظيف ما يلي:-