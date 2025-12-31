وفقًا للحاسبة التقديرية وبعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة | ما هي الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي المطور؟

الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 12:03 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةوفقًا للحاسبة التقديرية وبعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة | ما هي الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي المطور؟

سنتعرف اليوم على ما هي الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي المطور، حيث إن الضمان الاجتماعي يعد أحد البرامج التي تعمل على تقديم الدعم للمواطنين وخاصةً الأسر الأكثر احتياجًا في المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية، فمن خلال جريدة لحظات نيوز سنعرف ما هي الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي المطور.

الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي المطور

إن الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي المطور هي الفئات التي تم التأكد من بياناتها أنهم الأكثر احتياجًا للحصول على الدعم الشهري بشكل منتظم، لذلك حرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية على منح هذا الدعم لهذه الفئات المستحقة التي تتمثل في الآتي:

جميع كبار السن الذين لا يقدرون على العمل.

الأسرة التي ليس لها عائل وتشمل (المرأة المطلقة وأبنائها، الأرملة مع أيتامها، الأسرة التي هجرها عائلها، الأسرة التي عائلها يكون مدمن مخدرات).

الأيتام والأطفال مجهولي الأب والأم.

الأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة الذين لا يقدرون على ممارسة أي عمل.

الأسر الفقيرة الأكثر احتياجًا.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

لقد قام نظام الضمان الاجتماعي المطور بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الشخص الذي يريد الحصول على دعم الضمان الاجتماعي، لذلك سنتعرف على هذه الشروط من خلال الآتي:

يجب أن يكون المتقدم حامل للجنسية السعودية، مع وجود بعض الاستثناءات لبعض الحالات في هذا الشرط.

يجب أن يكون المتقدم مُقيم بشكل دائم داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

أن يكون الدخل الشهري الذي يحصل عليه المتقدم أقل من الحد المانع لراتب الضمان الاجتماعي المطور.

أن يلتزم المتقدم بجميع البرامج التأهيلية والصحة والتعليم والخدمة المجتمعية.

يجب أن يستوفى المتقدم جميع معايير امتلاك الثروة وفقًا لما حددته اللائحة التنفيذية للضمان الاجتماعي.

التقديم بطلب الحصول على دعم الضمان الاجتماعي بشكل إلكتروني.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1447

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها للتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور، وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

القيام بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لبوابة الضمان الاجتماعي المطور “من هنا”. أنقر على أمر تسجيل جديد. أضف رقم الهوية الوطنية في المكان المحدد له. أدخل تاريخ الميلاد في المكان المحدد له أيضًا. أدخل رقم الهاتف الجوال الخاص بك. أدخل كلمة المرور ثم قُم بتأكيدها. أدخل رمز التحقق المرئي على الشاشة. قُم بالموافقة على الإقرار. ثم أنقر على زر التسجيل وقُم بالتحقق الذي يطلبه منك الموقع. بعد ذلك أضف كافة بيانات الملف الموحد والمسكن المطلوبة منك.

ما هي الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي المطور، هذا ما تعرفنا عليه من خلال الفقرات السابقة، حيث إن الضمان الاجتماعي المطور هو نظام في المملكة العربية السعودية يقوم بتقديم الدعم المالي للأسر والمواطنين الأشد احتياجًا بعد توافر مجموعة من الشروط.