الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 12:03 مساءً - اقرب مطعم بروست من موقعي

اقرب مطعم بروست من موقعي يتساءل عنه الكثير من المواطنين والوافدين إلى المملكة العربية السعودية، إذ إن مطاعم البروست من أكثر المطاعم المنتشرة في المملكة، والذي يمكن الوصول لها بكل سهولة من خلال خرائط جوجل، ويمكن معرفة أقرب مطاعم البروست من خلال موقع لحظات نيوز.

اقرب مطعم بروست من موقعي

هناك الكثير من مطاعم البروست التي تنتشر في المملكة العربية السعودية، إذ إن هذه المطاعم يتزايد عليها الأفراد بسبب الطلب المرتفع على الدجاج البروستد بكافة أصنافه، ويمكن معرفة أقرب مطعم بروست من موقعك من خلال الخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع خرائط جوجل ماب “من هنا“. يتم تفعيل إمكانية تحديد موقعك الحالي. قم بإدخال مطعم بروست في مربع البحث. سيظهر لك كافة مطاعم بروستد قم باختيار أقرب مطعم من موقعك. يتم الضغط على المطعم من أجل معرفة أهم تفاصيله. قم بالضغط على الاتجاهات من أجل تحديد خط السير إلى المطعم من موقعك.

أقرب مطعم بروست من موقعي الرياض

في صدد التعرف على اقرب مطعم بروست من موقعي يمكننا التعرف على أقرب مطاعم بروست توجد في العاصمة السعودية بالرياض مع معرفة أهم البيانات عنها، وتتمثل تلك المطاعم في الآتي:

اسم المطعم العنوان ساعات العمل رقم الهاتف بروست لاين الحسن بن علي، الروضة، الرياض 13213، المملكة العربية السعودية من الساعة 12 مساءً حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل 966114960153 بروستد DX طريق الشيخ حسن بن حسين بن علي، المونسية، الرياض 13246، المملكة العربية السعودية من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 1:30 بعد منتصف الليل 966530060036 مطاعم لؤلؤة بروستد الشلال طريق الخرج، حي المنصورة، الرياض 12692، المملكة العربية السعودية على مدار 24 ساعة 966114475805 بروستد خلطة الشايب طريق أحمد بن عبد العزيز، لبن، هجرة لبن، الرياض 12936، المملكة العربية السعودية من الساعة 12:30 مساءً حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل 966540767675 بيت الفروج طريق الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد الفرعي، الملك فهد، الرياض 12274، المملكة العربية السعودية من الساعة 12:30 مساءً حتى الساعة 2 بعد منتصف الليل 966112108040 بروستد القنديل الذهبي شارع طيبة، ظهرة لبن، الرياض 13782، المملكة العربية السعودية من الساعة 12 مساءً حتى الساعة 2 بعد منتصف الليل 966114308500

تنتشر مطاعم البروستد في مناطق المملكة العربية السعودية المختلفة، والتي تعمل على تقديم الكثير من الخدمات التي تجعل التهافت عليها متزايدًا، إذ إن معظمها يقدم خدمة توصيل الطلبات للمنازل كما يكون بعضها مفتوحًا على مدار 24 ساعة.