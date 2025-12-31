الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 12:03 مساءً - كيف يتم حساب عمر الطفل في نظام نور 1447 السعودي لدخوله الى الفصل الدراسي لعام 1447

بعد أن ينتهي الطفل من فترة دراسته بالروضة يرغب ولي الأمر الخاص به في تسجيل دخول ابنه / ابنته للمدرسة، ولكن هناك الكثير من أولياء الأمور الذين لا يعلمون ما العمر الذي يلزم الطفل حتى يتمكن من دخوله المدرسة، ولذلك سوف نذكر لكم في هذا المقال ما العمر المناسب للطفل ك يدخل المدرسة وكيفية حساب عمر الطفل حسب نظام نور الجديد المقرر من خلال وزارة التربية والتعليم السعودية..

معلومات عن نظام نور السعودي

هو نظام تعليمي مميز أطلقته وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، والذي من خلاله يتم تقديم المساعدة للطلاب وأولياء أمورهم وكذلك المعلمين والمعلمات وحتى الإدارة المدرسية، وبتقديمه المساعدات يكون بذلك قد وفر الكثير من الوقت والجهد على المستخدمين لهذا النظام، وسنذكر لكم فيما يلي بعض الخدمات التي يقدمها نظام نور السعودي :-

يوفر نظام نور لولي الأمر متابعة أداء الطالب خلال العام الدراسي ومتابعة الحضور والغياب.

يوفر أيضًا تسجيل الطلبة الجدد في المدارس الكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة.

يوفر متابعة نتائج الامتحانات التي أداها الطالب.

كما يتيح إمكانية نقل الطالب من مدرسة لأخرى.

وأخيرًا يُعد نظام نور طريقة تواصل فعالة جدا بين المدرسة وأولياء الأمور.

كيف يتم حساب عمر الطفل في نظام نور السعودي لدخوله الى الفصل الدراسي لعام 1447

ما العمر الذي يناسب الطفل لدخول المدرسة

أوضحت وزارة التربية والتعليم السعودية العمر المناسب للطفل لدخوله المدرسة وهو ست سنوات، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه توجد بعض الاستثناءات التي تتيح إمكانية قبول الأطفال دون الست سنوات ولكن هذه الاستثناءات تكاد تكون غير موجودة إلا في حالات نادرة جدًا.

كيفية حساب عمر الطفل لدخول المدرسة وفق نظام نور الجديد 1447

أولًا ادخل على حاسبة العمر لنظام نور الجديد وذلك من هنا.

ثانيًا أدخل تاريخ ميلاد طفلك سواء كان بالميلادي أو الهجري.

ثالثًا ادخل تاريخ ميلاد الطفل باليوم والسنة والشهر.

ومن ثم قم بالنقر على احسب.

سيظهر لك عمر طفلك بكل سهولة ودقة.

وفي النهاية نرجو أن نكون قد قدمنا لكم كيفية حساب عمر الطفل حسب نظام نور الجديد.