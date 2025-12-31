الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 12:03 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةاستخراج شهادة ميلاد اون لاين 1447 كيفية استخراج شهادة الميلاد من الجوال 1447 خطوات استخراج شهادة ميلاد إلكترونيًا

استخراج شهادة ميلاد اون لاين 1447 كيفية استخراج شهادة الميلاد من الجوال 1447 خطوات استخراج شهادة ميلاد إلكترونيًا

ما هي طريقة استخراج شهادة ميلاد اون لاين 1447؟ وما هي شروط إصدار شهادة الميلاد بشكل إلكتروني؟ حيث كشفت وزارة الداخلية للأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية عن مجموعة من المتطلبات التي لا بد من توافرها من أجل التسجيل في منصة أبشر واستخراج شهادة ميلاد وهذا ما نتعرف عليه بشكل مفصل من خلال موقع لحظات نيوز.

استخراج شهادة ميلاد اون لاين 1447

نتعرف من خلال ما يلي على الخطوات التفصيلية من أجل استخراج شهادة ميلاد اون لاين 1447:

قم بالدخول بشكل مباشر إلى موقع منصة أبشر الإلكترونية “من هنا“. ثم قم بالضغط على أيقونة “أبشر أفراد”. اختر حينها قسم الخدمات الإلكترونية. اختر خدمة “تسجيل المواليد”. يجب على ولي الأمر أن يُدخل كافة البيانات الشخصية التي تطلبها المنصة مع ضرورة إتمام التسجيل بشكل صحيح ومن دون أخطاء. سجل المولود. اضغط على تبويب “إصدار الوثائق والتوصيل من خلال البريد السعودي”. ثم قم بالضغط على تبويب “تأكيد أداء الخدمة”.

شروط إصدار شهادة الميلاد بشكل إلكتروني

بعد التعرف على كيفية استخراج شهادة ميلاد اون لاين 1447 في المملكة العربية السعودية، نتعرف من خلال ما يلي على كافة الشروط اللازمة من أجل إصدار شهادة الميلاد بشكل إلكتروني:

يجب أن يكون لكل مواطن حساب على منصة أبشر الإلكترونية ويجب أن يكون مسجل ومفعل من أجل أداء الخدمة للمستفيد.

لا بد من توافر عنوان وطني مسجل للمستفيد لكي يتم أداء الخدمة.

يحتاج الأمر إلى وجود بلاغ إلكتروني وارد من قبل وزارة الصحة يفيد بتسجيل المولود.

في حال كانت بيانات الطفل حديث الولادة التي يتم عرضها من خلال منصة أبشر غير صحيحة، فيجب حينها عدم استكمال الإجراءات الخاصة بالتسجيل في الخدمة، والتوجه إلى مراجعة المستشفى من أجل تصحيح البيانات الخاطئة بشكل سريع.

تعمل منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية على توفير العديد من الخدمات بشكل إلكتروني إلى المواطنين والتي من أهمها خدمة استخراج شهادة ميلاد اون لاين وفقًا لمجموعة من الشروط.