خدمة عملاء هنقرستيشن رقم التواصل والشكاوى والاستفسارات

خدمة عملاء هنقرستيشن

يمكن التواصل من خدمة عملاء هنقرستيشن من خلال هذا الرقم 920010177 لطرح الأسئلة والاستفسارات المختلفة، كما يمكن للعميل أن يتواصل مع خلال هذا الرقم لكي يطرح الشكاوى للمشكلات المختلفة التي قد تواجهه في الطلبات أو التواصل أو أي شيء آخر.

ماذا افعل إذا تأخر طلبي في هنقرستيشن؟

في حال تأخر الطلب الذي طلبه العميل من هنقرستيشن أو لم يأتِ بالمرة، يمكنه التصرف كما هو آت لحل المشكلة:

يتم إلغاء الطلب الذي تم طلبه ولم يصل. تحديد الطلب. النقر على خيار أنا بحاجة إلى المساعدة. إدخال جميع التفاصيل المطلوبة. إرسال التذكرة. سوف يتم إلغاء الطلب ورد المبلغ الذي قام العميل بدفعه من خلال بوابة الدفع الخاصة بالمنصة. ستصل رسالة من التطبيق وإشعار استرداد الأموال. قد تستغرق عملية استرجاع الأموال فترة تتجاوز اليومين.

طرق التواصل مع فريق عملاء هنقرستيشن

هناك طرقًا متعددة للتواصل مع فريق خدمة عملاء هنقرستيشن وهي:

الاتصال على الرقم الموحد لخدمة العملاء وهو 920010177.

التواصل من خلال رابط خدمة العملاء على تويتر

زيارة الحساب الرسمي على انستجرام

متابعة الصفحة الرسمية على الفيس بوك

تحميل تطبيق هنقرستيشن على هواتف أندرويد

تحميل تطبيق هنقرستيشن لهواتف آيفون

من أهم مميزات تطبيق هنقرستيشن هو أنه يتيح للعميل إمكانية تغيير طريقة الدفع على آي باد وآي فون وآي بود بسهولة من الهاتف.