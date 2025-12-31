الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 01:10 مساءً - مفاجأة سارة.. تعرف على تفاصيل منح مستفيدي الضمان الاجتماعي منحة خلاص الأيام المقبلة

تم الإعلان بواسطة وزارة الموارد البشرية عن حقيقة الأخبار المنتشرة بين الجميع وهو إمكانية حصول جميع المستفيدين والمستحقين على إعانة مالية مقدمة من الضمان المطور خلال شهر نوفمبر الحالي مع وجود نسبة من الدعم الإضافي تصل إلى 20%، وذلك بناء على الأمر الصادر من خادم الحرمين الشريفين وهو الملك سلمان، حيث تم الإعلان عن تلك الإعانة في الشهر الماضي وسيتم تنفيذها للمرة الأولى مع الدعم الحالي وهو رقم 23، حيث تم صرف الدفع في بداية شهر نوفمبر الحالي، ولم يتم صرف الإعانة المعلن عنها، لذا في السطور القادمة عليكم بمتابعتها حتى يتم معرفة حقيقة خبر صرف الاعانة إلى المستحقين.

حقيقة منحة الضمان المطور

قامت وزارة الموارد البشرية بالتأكيد على حقيقة صرف الدعم إلى المواطنين، حيث أكدت في الفترة الماضية أنه سيتم صرف راتبين لدعم الضمان المطور خلال شهر نوفمبر وهو الدفعه رقم 23 التي تصرف في بداية شهر نوفمبر والدفعة رقم 24 في نهاية الشهر الحالي، وذلك بعد أن تم تبكير موعد صرف تلك الدفعة بسبب المصادفة مع يوم الجمعة وهو اليوم الأول من شهر ديسمبر، وستقوم وزارة الموارد البشرية باستلام دعم إضافي مع الدفعة رقم 24 وهو دعم الحقيبة المدرسية، حيث سيتم دفع هذا الدعم للمرة الثانية خلال هذا العام، والجدير بالذكر أن دعم الحقيبة المدرسية يبلغ قيمته 80 ريال سعودي، وسيتم إضافته بصورة تلقائية على رواتب الضمان الاجتماعي الخاصة بالعائلات التي بها أطفال في مختلف المراحل التعليمية بدءا من المرحلة الإبتدائية حتى المرحلة الثانوية.

منحة 50 ألف ريال لمستفيدي الضمان

تم الإعلان عن جميع التفاصيل الخاصة بدعم ذوي الإعاقة والذي يصل إلى 50 ألف ريال سعودي، حيث يتم تقديم هذا الدعم إلى تلك الفئة والتي ترغب ببدء مشروع، وللحصول على هذا الدعم يجب أن تتوفر بعض الضوابط والشروط في المتقدم، وتلك الضوابط جاءت كالآتي: