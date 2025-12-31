بيان رسمي | الحالات التي تستحق الإعفاء من سداد قرض الراجحي

الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 01:10 مساءً - تم التصريح عن الحالات التي تستحق الإعفاء من سداد قرض الراجحي من قِبل القائمين على إدارة بنك الراجحي خلال بيان رسمي عبر موقعهم الإلكتروني، إذ أتاح بنك الراجحي إمكانية الحصول على إعفاء من سداد القرض بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعرضت لها البلاد، ولهذا سنوضح لكم من خلال موقع لحظات نيوز شروط الحصول على إعفاء الراجحي من سداد القروض.

الحالات التي تستحق الإعفاء من سداد قرض الراجحي

سنوضح لكم فيما يلي الحالات التي تستحق الإعفاء من سداد المبالغ المستحقة من قرض الراجحي:

إذ أصيب الشخص الحاصل على القرض بإعاقة جعلته غير قادر على العمل.

في حال وفاة المستفيد، يتم إعفاء أسرته من سداد الأقساط المتبقية.

في حال إصابة المستفيد بمرض سبب له العجز أو عدم القدرة على العمل.

في حال وجود شراكة بين المستفيد من القرض وشخص آخر.

الحالات الممنوعة من الإعفاء من سداد قروض بنك الراجحي

حدد بنك الراجحي مجموعة من الحالات التي لا تستحق الحصول على إعفاء من سداد الأقساط المتبقية من بنك الراجحي، وتتمثل هذه الحالات فيما يلي ذكره:

في حال محاولة الشخص المقترض الانتحار من أجل الهروب من سداد القرض.

إذا كان الشخص المقترض مدمنًا للمخدرات.

إذ كانت سبب وفاة الشخص المقترض هو تناول المخدرات أو الحبوب الممنوعة.

كيف اقدم على اعفاء من بنك الراجحي

يمكنك تقديم طلب إلى بنك الراجحي من أجل الحصول على إعفاء من سداد المبالغ المستحقة من القرض، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

قم بالذهاب إلى أحد فروع بنك الراجحي، ويمكنك التعرف على أقرب فرع لمنطقتك “من هنا“. قدم كافة الأوراق الرسمية المطلوبة منك للموظف. قم بتعبئة نموذج طلب الحصول على إعفاء من سداد الأقساط المتبقية من بنك الراجحي. سيتم مراجعة الطلب من أجل التأكد من مدى أهلية الحصول على الإعفاء، ومن صحة سبب التعثر في سداد القرض. في حال الموافقة على طلبك سيتم التواصل معك.

الأوراق المطلوبة للحصول على الإعفاء من بنك الراجحي

فيما يلي الوثائق الرسمية المطلوب تقديمها للحصول على إعفاء من سداد الأقساط المتبقية من بنك الراجحي:

في حال وفاة المقترض، يجب على الأسرة تقديم شهادة الوفاة مع مستند رسمي يوضح سبب الوفاة.

وثيقة رسمية توضح نوع القرض، وقيمته، والفرع الذي استلمت منه التمويل، وقيمة الأقساط المتبقية.

في حال إصابة المقترض بعجز أو مرض يمنعه من ممارسة العمل، لا بد من تقديم مستند رسمي يوضح ذلك من إحدى المستشفيات المعتمدة.

مستند رسمي يوضح الحالة المادية لكافة أفراد الأسرة.

كيف اتصل بخدمة العملاء الراجحي

إليكم كافة آليات التواصل مع خدمة عملاء بنك الراجحي، والتي جاءت على النحو التالي:

الرقم المجاني للشكاوى وبلاغات الاحتيال 8001244455 رقم الجوال الخاص بالعملاء الحاليين 920003344 رقم الجوال الخاص بالعملاء الجدد 8001241222 رابط الحساب على منصة لينكد إن “من هنا“ رابط الحساب على منصة الفيس بوك “من هنا“ رابط الحساب على منصة التويتر “من هنا“ رابط الحساب على منصة الأنستجرام “من هنا“

الكثير من عملاء بنك الراجحي الحاصلين على تمويل يرغبون في معرفة الحالات التي تستحق الإعفاء من سداد قرض الراجحي، تعرض الكثير لتأخر سداد المبالغ المستحقة للبنك بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.