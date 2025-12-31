الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 01:10 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةوزارة الموارد البشرية تعلن الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور الجديد لعام 1447

وزارة الموارد البشرية تعلن الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور الجديد لعام 1447

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور الجديد لعام 1447 هجري، والذي يعتمد على عدد أفراد الأسرة، وفيما يلي توضيح الحد المانع للضمان المطور حسب عدد أفراد الأسرة.

عدد أفراد الأسرة الحد المانع للضمان الحد الأعلى لقيمة المعاش 1 1100 ريال 1100 ريال 2 1650 1650 3 2200 2200 4 2750 2750 5 3300 3300 6 3850 3850 7 4400 4400 8 4950 4950 9 5500 5000

ويتم حساب الحد المانع للضمان المطور الجديد بناءً على الدخل الشهري لجميع أفراد الأسرة، حيث يتم خصم 50% من الدخل الشهري، وبعد ذلك يتم إضافته للدخل الغير مكتسب من الدعم الخاص بالحكومة.

ويعتبر الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور هو المبلغ الذي إذا تجاوزه الدخل الشهري للأسرة، فإن الأسرة لن تحصل على الدعم من الضمان الاجتماعي المطور.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور الجديد يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الدعم المناسب للأسر الأكثر احتياجًا.