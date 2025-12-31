هل التسجيل متاح في الضمان المطور 1447

الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 04:10 مساءً - الضمان المطور

تسعى المملكة العربية السعودية إلى توفير حياة كريمة لجميع مواطنيها وذلك من خلال توفير العديد من الخدمات والرعاية بالإضافة الى الدعم المادي لجميع الأشخاص الذين يعانون من أمراض مستعصية أو أصحاب الدخل المتوسط، ومن أول البرامج المقدمة للدعم المادي هو برنامج الضمان الاجتماعي المطور والذي يمكنك التسجيل فيه بشكل الكتروني والاستفادة من خدماته المقدمة.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

يوجد عدد من الخطوات الهامة والتي يجب القيام بها بشكل صحيح حتى تتمكن من التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، ومن هذه الخطوات ما يلي:

قم بالتوجه إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالضمان الاجتماعي المكور.

انقر على أيقونة تسجيل الدخول.

سجل دخولك على المنصة وذلك من خلال كتابة البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة مرور قوية.

سوف تظهر امامك الان استمارة بيانات فارغة قم بكتابة جميع بياناتك الشخصية بها ومن ثم الضغط على ايقونة التالي.

قم بتوضيح رقم الهاتف الخاص بك ومن ثم انتظار رمز التحقق.

اعد كتابة الرقم في الخانة المحددة له واضغط على التالي.

قم بقراءة جميع الشروط والأحكام الموضحة أمامك والنقر على موافق.

حدد تفاصيل الدخل الشهري الخاص بك بالإضافة الى عنوانك الرئيسي.

تضغط على ايقونة تسجيل وسوف يتم تسجيل اسمك بنجاح والرد عليك في أقرب وقت.

أقرا أيضا: شروط التسجيل في هنقرستيشن كمندوب 1447 ونسبة الربح من هنقرستيشن

طريقة الاستعلام عن نزول الضمان الاجتماعي

يمكنك الاستعلام عن نزول الضمان الاجتماعي أو حتى دراسة الأهلية الخاصة بك من خلال الخطوات الآتية:

قم بالدخول إلى منصة الضمان الاجتماعي او منصة الدعم والحماية السعودية.

سجل دخولك كفرد جديد وذلك من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة مرور قوية.

قم بالتوجه بعد ذلك إلى القائمة الرئيسية ومن ثم الضغط على الخدمات العامة.

سوف تظهر أمامك الآن مجموعة من الخيارات المتاحة قم باختيار الاستعلام عن الضمان الاجتماعي ومن ثم دراسة العالية باستخدام رقم الهوية.

قم بتوضيح رقم الهوية الخاص بك والضغط على ايقونة استعلام.

سوف تظهر لك الان نتيجة الاستعلام الخاصة بك سواء كانت بالقبول أو الرفض.

أقرا أيضا: ماهي خطوات تقديم اعتراض على الضمان الاجتماعي المطور الدفعة 22 .. ورقم الاستفسار؟

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي المطور

هناك عدد من الشروط التي تؤهل الشخص للحصول على الدعم المادي المقدم من منصة الضمان الاجتماعي، ومن أول هذه الشروط ما يلي: