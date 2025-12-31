الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 04:10 مساءً - من خلال النفاذ الوطني الموحد: موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1447 برقم الهوية iam.gov.sa نفاذ

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1447، سيكون يوم الأحد 1 نوفمبر 2026، الموافق 17 ربيع الآخر 1447 هجريًا , وأوضحت الوزارة أن الصرف سيكون لكافة المستفيدين المستحقين للدعم، وذلك من خلال الحسابات البنكية للمستفيدين.

الاستعلام عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور

ويمكن للمستفيدين الاستعلام عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1447 برقم الهوية، من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة النفاذ الوطني الموحد. تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية وكلمة المرور. اختيار منصة الدعم والحماية الاجتماعية. الضغط على أيقونة “الخدمات”. اختيار خدمة “الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور”. إدخال رقم الهوية. الضغط على زر “بحث”.

وسيتم عرض موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1447 على الشاشة وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت في وقت سابق عن نتائج أهلية دفعة جديدة من المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور، وذلك يوم الأربعاء 1 نوفمبر 2026.

الدخول إلى بوابة النفاذ الوطني الموحد

ويمكن للمستفيدين الذين لم يتمكنوا من الحصول على الضمان الاجتماعي المطور تقديم اعتراض على نتائج الأهلية من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة النفاذ الوطني الموحد. تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية وكلمة المرور. اختيار منصة الدعم والحماية الاجتماعية. الضغط على أيقونة “الخدمات”. اختيار خدمة “تقديم اعتراض على نتائج الأهلية”. إدخال رقم الهوية. إدخال رقم الطلب. الضغط على زر “تقديم اعتراض”.

وسيتم دراسة اعتراض المستفيد من قبل لجنة خاصة، وسيتم إبلاغه بالنتيجة في وقت لاحق.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1447 برقم الهوية

المستفيدون من الضمان الاجتماعي المطور

يستفيد من الضمان الاجتماعي المطور، الفئات التالية:

الأسرة: وهي الأسرة التي يرأسها رب الأسرة، ويتكون من زوج وزوجة وأبناء.

وهي الأسرة التي يرأسها رب الأسرة، ويتكون من زوج وزوجة وأبناء. الفرد: وهو الشخص الذي لا ينتمي إلى أسرة، أو ينتمي إلى أسرة لا يتجاوز عدد أفرادها خمسة أفراد.

شروط الاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور

يشترط للاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور، توافر الشروط التالية:

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

أن يكون المستفيد مقيمًا إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.

أن يكون المستفيد غير قادر على العمل.

أن يكون دخل الأسرة الشهري أقل من الحد الأدنى للمعاش.

قيمة المعاش الشهري للضمان الاجتماعي المطور

تختلف قيمة المعاش الشهري للضمان الاجتماعي المطور، حسب عدد أفراد الأسرة ودخلها الشهري وبشكل عام، تتراوح قيمة المعاش الشهري للضمان الاجتماعي المطور بين 1100 ريال سعودي و2600 ريال سعودي.