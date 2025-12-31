تسجيل ولي الامر نظام نور 1447 وطريقة تقديم الصف الاول الابتدائي 1447

الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 04:10 مساءً - تسجيل ولي الامر نظام نور 1447

, يعتبر نظام نور من أهم الأنظمة التى تساعد أولياء الأمور والمعلمين فى مواصلة سير العملية الدراسية فى المملكة العربية السعودية، حيث أنه يهدف إلى تعديل عملية التعليم وتقديم المساعدة إلى الطالب وولى الأمر وأيضا المعلم على الاستفادة من الخدمات الحكومية التى يقدمها ذلك النظام، بالإضافة حتّى تلك النظام يطرح مختلَف الخدمات التعليمية التى يحتاجها الطالب خلال السنة الدراسية.

يلزم على ولى الأمر الالتحاق عبر نظام نور حتي يستطيع من متابعة خط سير العملية الدراسية، ويستفاد من الخدمات التى يقدمها النظام ، وللتسجيل يرجى اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على موقع نور الرسمى.

أختر تسجيل ولى الأمر.

يجب على ولي الأمر كتابة جميع البيانات المطلوبة كاملة وبشكل صحيح.

قم بكتابة رقم الهوية, والجنسية، ورقم الإقامة.

يرجى إدخال رقم الهاتف الخاص بولى الأمر.

الدخول على حسابه واختيار إضافة الأبناء.

قم بإضافة الابن الذى تريده، ورقم الإقامة، ورقم الهاتف الخاص به، والاسم كاملا.

كتابة رقم العنوان الوطنى.

الضغط على زر إرسال البيانات.

شروط التسجيل فى نظام نور

يعمل نظام نور على تقديم العديد من الخدمات الالكترونية للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور, لمتابعة المستوى التعليمى لأبنائهم،وأيضا يمكن من خلال النظام معرفة أوقات عدم تواجد الطالب، و الاطلاع على نتائج اختباراته، كما أنه يوجد بعـَض محددات وقواعد للانضمام فى نظام نور وهى كالآتى: