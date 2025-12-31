الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 05:16 مساءً - كم رقم مستشفى المانع؟ ما هي مواعيد مستشفى المانع؟ تعتبر مستشفى المانع هي واحدة من المستشفيات الشهيرة في المملكة العربية السعودية والتي تتميز باستقبال الأعداد الكبيرة من المواطنين والزوار إليها من كل مكان ويهتم الكثيرون بالتعرف على الرقم الخاص بها لإرسال الاستفسارات المختلفة والشكاوى عبر جريدة لحظات نيوز نتعرف على رقم مستشفى المانع.

كم رقم مستشفى المانع؟

تعد مستشفى المانع هي واحدة من أشهر المستشفيات في المملكة العربية السعودية والتي تعد من أكبر المستشفيات في البلاد وأكثرها شهرة لما تعمل على طرحه من خدمات طبية متميزة بالإضافة على الفروع المتفرقة والمختلفة لها في كل مكان في أنحاء البلاد وقد عملت المستشفى على توفير الرقم الرسمي الخاص بها من اجل التسهيل على العملاء والمواطنين إمكانية التواصل معها وطرح كافة التساؤلات المختلفة الخاصة بهم ويكون الرقم الخاص بمستشفى المانع هو كما يلي:

رقم مستشفى المانع الموحد هو: 920033440

رقم مستشفى المانع في الخبر هو: 0135887000

رقم مستشفى المانع في الجبيل هو: 0133412000

الرقم الخاص بمستشفى المانع في الدمام: 0138262111

مواعيد مستشفى المانع

في ظل تعرفنا على “كم رقم مستشفى المانع؟” وهو من أبرز التساؤلات الشائعة لجميع الأفراد المترددين عليها نتطرق الآن للتعرف على مواعيد العمل الخاصة بالمستشفى والمطروحة للجميع من أجل الحصول على الرعاية الطبية الكاملة وتتمثل في التالي:

يبدأ العمل في مستشفى المانع من الساعة الثامنة صباحًا ويستمر حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا في الفترة الصباحية.

تبدأ الفترة المسائية في المستشفى من الساعة الرابعة عصرًا والتي تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

وتكون المواعيد الخاصة بالزيارات في المستشفى من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساءً في عيادات الأطفال والنساء والباطنية.

مواعيد الزيارة في المستشفى تبدأ من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة الثالثة للفترة الأولى.

مواعيد الزيارة في الفترة الثانية من الساعة الخامسة عصرًا إلى الساعة التاسعة مساءً.

تعد مستشفى المانع من أشهر المستشفيات السعودية والتي تمتلك العديد من الفروع المختلفة لها المنتشرة في شتى الأماكن وجميع أنحاء البلاد في السعودية والتي يهتم الكثير من المرضى بالتعرف على كافة المعلومات لها.