الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 05:16 مساءً - هل يحق لمستفيدي الضمان سكن؟ وما هي شروط الإسكان التنموي؟

يبث العديد من الأشخاص عن هل يحق لمستفيدي الضمان سكن؟ وما هي شروط الإسكان التنموي؟، حيث تعمل وزارة الإسكان على توفير السكن التنموي إلى الكثير من الأفراد المحتاجين في المملكة العربية السعودية وفق العديد من الضوابط والشروط، وسوف نعرض من خلال جريدة لحظات نيوز شروط الإسكان التنموي وهل يمكن لمستفيدي الضمان الحصول على الإسكان.

هل يحق لمستفيدي الضمان سكن

أطلقت الحكومة السعودية مبادرة سكن مجاني لمستفيدي الضمان الاجتماعي، لتحقيق حلم كل مواطن من ذوي الدخل المحدود وتهدف المبادرة إلى توفير وحدات سكنية لجميع المواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي وفق العديد من الشروط والضوابط، لذلك يحق للمواطن الذي يحصل على راتب الضمان التسجيل في الإسكان التنموي من وزارة الإسكان في المملكة.

ما هي شروط الإسكان التنموي

توجد العديد من الشروط التي يجب توافرها لكي يحق للشخص الاستفادة من الاسكان التنموي الذي توفره وزارة الإسكان في السعودية والتي تتمثل في النقاط التالية:

ألا يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته مستفيداً من دعم الإسكان من قبل.

أن يكون عمر المتقدم فوق 25 عاماً

ألا يكون لدى المتقدم أو أحد التابعين له أي بيت أو مسكن آخر مسجل باسمه خلال السنوات الخمس الأخيرة.

الإقامة الدائمة للمتقدم في المملكة العربية السعودية بحد أقصى خلال الأشهر الست الأخيرة.

أن يكون المتقدم وأفراد أسرته من حملة الجنسية السعودية.

أن يكون الشخص أو الأسرة المتقدمة من أصحاب الدخل المحدود.

يجب ألا يكون للشخص أي أموال أو أصول باسمه.

أن يكون المتقدم أو الأسرة من المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي.

ألا يكون لصاحب الطلب مصدر دخل آخر إلا راتب الضمان الاجتماعي.

يشترط على الشخص الذي لا يمتلك دخل شهري إلى جانب الضمان الاجتماعي دفع 800 ريال سعودي للتقديم على الدعم السكني.

شروط الإسكان التنموي للأرامل والمطلقات

توجد العديد من الشروط التي يجب أن يتم استيفائها من قبل الأرامل والمطلقات في حالة التقديم في الإسكان التنموي والتي تتضح في النقاط التالية:

أن تكون سعودية الجنسية.

يشترط مرور عامين على الأقل من حدوث الطلاق بالنسبة للمرأة المطلقة.

لا تخضع الأرملة لشروط العمر أو المدة المحددة.

يجب ألا يقل عمرها عن 25 عاماً بالنسبة للمطلقة.

عدم الاستفادة من أي برنامج دعم سكني أو عقاري.

يجب أن تكون المرأة مستفيدة من برنامج الدعم الاجتماعي.

أن تكون المتقدمة من أصحاب الدخل المحدود، أو لا تمتلك مصدر للدخل غير راتب الضمان الاجتماعي.

عدم امتلاكها لأي مسكن أو منزل باسمها.

تتعاون وزارة الإسكان مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في توفير السكن المناسب إلى الأشخاص المستفيدين من الضمان الاجتماعي من الرجال والنساء وفق العديد من الشروط والضوابط.