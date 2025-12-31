كم رسوم فيزا تسوق الراجحي 1447 وطريقة شحنها والحصول عليها

الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 05:16 مساءً - كم رسوم فيزا تسوق الراجحي وطريقة شحنها والحصول عليها؟ فهي من البطاقات مُتعددة المزايا التي يُقدمها بنك الراجحي، ولكن استخدامها يحتاج إلى دفع رسوم وهو ما نستهدف توضيحه لجميع الراغبين في استخدام هذه الفيزا، ومن خلال موقع لحظات نيوز نوضح كافة المعلومات الخاصة بها.

كم رسوم فيزا تسوق الراجحي

فيزا الراجحي للتسوق من أنواع البطاقات التي وفرها البنك لعملائه من أجل إتمام عمليات الشراء من خلالها، ولكن الرسوم التي يتم سحبها بها مُختلفة، ومن خلال النقاط التالية نوضح كل نوع من أنواع هذه الرسوم وقيمتها:

يتم دفع رسوم سنوية قدرها 115 ريال سعودي.

في عمليات السحب النقدي التي تتم باستخدام أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك يتم دفع 75 ريال سعودي.

في عمليات السحب النقدي التي تتم من خلال مصارف البنوك الأخرى يتم سحب 75 ريال سعودي.

حال تم إعادة إصدار فيزا تسوق الراجحي أو إجراء عملية استبدالها يتم دفع رسوم تصل إلى 50 ريال سعودي.

في حال السحب النقدي الذي يتم دوليًا عبر أي ماكينة من الماكينات الأخرى بخلاف بنك الراجحي يتم دفع 75 ريال سعودي على العملية.

طريقة شحن فيزا تسوق الراجحي

من أجل الاستفادة من هذه الفيزا بعمليات التسوق المختلفة لا بُد من شحنها ووضع الرصيد الكافي بها لإتمام العملية، وفيما يلي نوضح الخطوات المتبعة من أجل شحن الفيزا:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الراجحي “”. تسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. النقر على البطاقات الائتمانية. الضغط على بطاقة جديدة. كتابة المعلومات الخاصة بنموذج طلب البطاقة الجديدة. النقر على تقديم الآن. الاطلاع على الشروط والأحكام والتي تظهر حين الموافقة على الطلب المقدم.

بتوضيح الإجابة عن كم رسوم فيزا تسوق الراجحي وطريقة شحنها والحصول عليها تبين سهولة التعامل مع بنك الراجحي، وهو ما يسعى البنك نحو توفيره للعملاء.

أسئلة شائعة

ما هو رقم بنك الراجحي؟

(8001241222).

هل يمكن في حال التقديم على طلب الفيزا إلكترونيًا الحصول عليها من خلال شركات النقل والشحن؟

نعم.