من هنا.. رابط نظام نور برقم الهوية فقط 1447 الابتدائي وخطوات الدخول

نظام “نور” هو نظام تعليمي متكامل تابع لوزارة التعليم، يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية المختلفة التي تهدف إلى ربط المنظومة التعليمية في المملكة، ويحرص النظام على تحقيق التواصل المستمر بين المعلمين وأولياء الأمور وإدارات المدارس من أجل تحقيق أقصى استفادة للطلاب، وسنعرض لكم في السطور التالية رابط نظام نور برقم الهوية فقط 1447 الابتدائي.

رابط نظام نور برقم الهوية فقط 1447 الابتدائي

يمكنك الدخول إلى منصة نظام “نور” باستخدام رقم الهوية فقط من خلال الضغط على هذا الرابط، علاوة على أن وزارة “التعليم” بالسعودية وفرت إمكانية تسجيل الدخول إلى منصة نظام نور من خلال رقم الهوية الوطني المسجل في منصة أبشر الإلكترونية.

دخول نظام نور برقم الهوية فقط الابتدائي

تستطيع الدخول إلى نظام “نور” للمرحلة الابتدائية برقم الهوية فقط من خلال القيام بعدد من الخطوات البسيطة، وهي كما يلي:

في البداية، قم بالدخول إلى نظام نور من هنا.

ومن ثم الضغط على خانة هل نسيت اسم المستخدم أو كلمة السر.

وبعد ذلك، قم بإدخال رقم الهوية الوطني في المكان المخصص له.

اكتب رمز التحقق المرئي الظاهر بالصورة.

وفي هذه الخطوة، انقر على التالي.

ثم قم بإدخال البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم.

وبعدها، قم بالنقر فوق أيقونة إرسال.

سوف تصل لك رسالة إلى البريد الإلكتروني الذي تم إدخاله تحتوي على كلمة مرور جديدة.

أكتب كلمة المرور الجديدة.

قم بتأكيد كلمة المرور الجديدة.

وفي هذه الخطوة، قم بالضغط على خيار حفظ.

وأخيرًا، قم بإدخال كلمة السر الجديدة واسم المستخدم في صفحة تسجيل الدخول الخاصة بنظام نور.

خطوات تسجيل دخول ولي الأمر

يمكن تسجيل دخول ولي الأمر على نظام نور للتواصل مع المدرسة والتمتع بما يقدمه النظام من مميزات وفوائد، وفيما يلي خطوات التسجيل:

قم بالدخول على نظام نور الرسمي من هنا.

سيفتح لك الموقع الرسمي لمنصة نور الرقمية، قم بإدخال بياناتك وهي اسم المستخدم وكلمة المرور.

أدخل رمز التحقق الموجود أمامك.

ومن ثم اضغط خانة تسجيل الدخول.

سيفتح لك الموقع ويمكنك الاستفادة من كل الخدمات الإلكترونية المتاحة.

