الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 05:16 مساءً - كشفت وزارة التعليم السعودية عن معنى مصطلح متفوق في نظام نور 2026، وذلك بعد أن تلقت الوزارة الكثير من الأسئلة والاستفسارات من طلبة السعودية وأولياء الأمور بشأن ذلك الأمر، وذلك حرصًا منهم على معرفة ما تهدف إليه تلك العلامات ولمعرفة مستوى الطالب ومدى تقدمه وتركيزه واستيعابه للمواد الدراسية المقدمة من قبل المعلم.

معنى متفوق في نظام نور 2026

وأوضحت وزارة التعليم السعودية، بأن مصطلح متفوق في نظام نور، يعني حصول الطالب على نسبة 95% أو أكثر من المادة التي تم اختباره بها، وفي حالة حصول الطالب على نسبة 100% فيحصل حينها على علامة إتقان.

معنى غير مجتاز في نظام نور 2026

وأشارت وزارة التعليم السعودية إلى اختلاف الطلبة والطالبات في مستوياتهم التعليمية والقدرات العقلية والمهارات، وهذا هو السبب وراء إطلاق وزارة التعليم لمجموعة من التقييمات، وتكون التقييمات في حالة الإتقان عبارة عن 3 مستويات، مستوى متفوق ومتقدم ومتمكن، بينما في حالة عدم الإتقان فيوجد مستوى واحد فقط وهو غير مجتاز، وطبقًا لذلك فإن مصطلح غير مجتاز في نظام نور يعني حصول الطالب على نسبة أقل من 75% في المادة، وأن الطالب في تلك الحالة يكون راسب نظرًا لأن نسبة النجاح لكل مادة تكون 75%.

معنى متمكن في نظام نور 2026

ويحصل الطالب على تقييم متمكن في نظام تحديد المستويات بمنصة نور التعليمية، وذلك في حالة حصول الطالب على نسبة 75% كحد أنى في كل مادة خاض الاختبار الخاص بها، وحتى أقل من 85%، وذلك بنسبة إتقان من 80% إلى أقل من 90%.

ونكون بذلك قد وصلنا إلى ختام موضوعنا، وأجبنا على سؤال ما معنى متفوق في نظام نور 2026، كما أوضحنا للطلبة والطالبات معنى كلمة متمكن في نظام نور، وكشفنا عن معنى كلمة غير مجتاز في نظام نور والتي تشير إلى رسوب الطالب، وأعلنا عن بعض مستويات تأدية الطالب في المعيار بحسب تصريحات وزارة التعليم السعودية.