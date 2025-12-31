وزارة الموارد البشرية توضيح خطوات تسجيل دخول الضمان الاجتماعي المطور 1447 برقم الهوية وخطوات استرجاع كلمة المرور

الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 05:16 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةوزارة الموارد البشرية توضيح خطوات تسجيل دخول الضمان الاجتماعي المطور 1447 برقم الهوية وخطوات استرجاع كلمة المرور

يمكن للمتقدمين تسجيل دخول إلى الضمان الاجتماعي المطور باستخدام حساب الموارد البشرية أو حساب الضمان الاجتماعي المطور إذا نسيت كلمة المرور، يمكنك استعادتها من خلال موقع الضمان الاجتماعي المطور الإلكتروني يجب أن يتم تسجيل دخول المتقدمين إلى الضمان الاجتماعي المطور من خلال أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة المحمولة التي تدعم متصفحات الويب الحديثة مرحبًا بك في دليل تسجيل دخول الضمان الاجتماعي المطور 1447. يهدف هذا الدليل إلى تقديم شرح مفصل لخطوات تسجيل دخول الضمان الاجتماعي المطور للعام 1447.

الخطوة الشرح 1 انتقل إلى موقع الضمان الاجتماعي المطور الإلكتروني. 2 انقر على زر “تسجيل الدخول”. 3 أدخل رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة. 4 أدخل كلمة المرور. 5 انقر على زر “تسجيل الدخول”.

انتقل إلى موقع الضمان الاجتماعي المطور الإلكتروني. انقر على زر “تسجيل الدخول”. أدخل رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة. أدخل كلمة المرور. انقر على زر “تسجيل الدخول”.

انتقل إلى موقع الضمان الاجتماعي المطور الإلكتروني. انقر على زر “تسجيل الدخول”. حدد “تسجيل الدخول بحساب مايكروسوفت”. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لحساب مايكروسوفت. انقر على زر “تسجيل الدخول”.

إذا نسيت كلمة المرور:

انتقل إلى موقع الضمان الاجتماعي المطور الإلكتروني. انقر على زر “تسجيل الدخول”. حدد “نسيت كلمة المرور؟”. أدخل رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة. انقر على زر “متابعة”. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لاستعادة كلمة المرور.

الشروط الواجب توافرها لتسجيل دخول الضمان الاجتماعي المطور 1447:

أن يكون المتقدم قد تقدم بطلب للحصول على الضمان الاجتماعي المطور.

أن يكون الطلب قد تم قبوله من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

البشرية والتنمية الاجتماعية. أن يكون المتقدم قد تم تفعيل حسابه في الضمان الاجتماعي المطور.

نأمل أن يساعدك هذا الدليل في تسجيل دخولك إلى الضمان الاجتماعي المطور بنجاح. إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات، فلا تتردد في الاتصال بمركز خدمة العملاء الخاص بالضمان الاجتماعي المطور