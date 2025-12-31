هل تم إيداع دعم الضمان المطور في حسابات المستفيدين؟.. وزارة الموارد البشرية تجيب

الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 05:16 مساءً - يعتبر الضمان الاجتماعي المطور أحد أهم أركان الحماية الاجتماعية في المملكة، وهناك توقعات بصرف دفعة جديدة قريبًا للمحتاجين الذين سجلوا في البرنامج، سيتم التواصل مع المستفيدين من خلال رسائل نصية على هواتفهم الجوالة لإعلامهم بتواريخ الإيداع والصرف في حساباتهم البنكية.

ما هي شروط مستحقي الدعم

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن توحيد موعد صرف رواتب النفاذ الوطني واكتمال فحص طلبات الأفراد الذين سجلوا في برنامج الضمان، كما أكدت الوزارة التزامها بالشروط والضوابط المحددة لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، تلخص هذه الشروط كالتالي:

يجب أن يكون مستحقو الضمان الاجتماعي من الجنسية السعودية أو حملة بطاقات التنقل.

يجب أن يكونوا مقيمين بصفة دائمة على الأراضي السعودية.

يستثنى من شرط الجنسية الفئات التالية: المرأة الغير سعودية المتزوجة من سعودي، الأرملة أو المطلقة غير السعودية ولديها أبناء سعوديين، أبناء غير السعودية المطلقة أو الأرملة، الأرامل والأيتام وذوي الإعاقة الذين لديهم بطاقة تنقل.

يستحق دعم الضمان الاجتماعي لمن لا يزيد دخلهم الشهري للفرد أو الأسرة عن الحد الأدنى المقرر.

المستحقون للضمان يجب عليهم الالتزام بتوفير الخدمات الصحية والتعليمية لأبنائهم.

يجب على القادرين من أفراد الأسرة المشاركة في البرامج التدريبية المؤهلة للتوظيف.

من يقيم في مراكز ودور الإيواء التي ترعاها المملكة غير مشمولين بالاستحقاق.

يجب عدم امتلاك أصول ذات قيمة عالية في عقارات وأراضي.

في حالة وجود أكثر من أسرة تعيش في منزل واحد، فكل أسرة تعتبر مستحقة لمعاش مستقل.

الأسر التي تمتلك أحد أفرادها مقيم في الخارج لغرض الدراسة مستثناة من شرط الإقامة.

يجب على المستفيدين مراعاة هذه الشروط والمعايير لضمان الأهلية للضمان الاجتماعي واستمرارية الدعم المالي.

اقرأ أيضًا: “لمستحقين الدعم” التسجيل في حساب المواطن 1447

ما هو موعد صرف الدعم

الضمان المطور

تم صرف إيداع الضمان المطور ونزوله إلى حسابات المستفيدين المصرفية لشهر ربيع أول 1447 هجريا يوم الأحد، الذي يصادف اليوم 16 من شهر ربيع الأول 1447 هجريا، هذا وفقا للإعلان الصادر عن وزارة الموارد البشرية.

كيفية التحقق استحقاق الضمان المطور

يمكن للمستفيدين التحقق من أهليتهم للضمان الاجتماعي المطور والاطلاع على نتائج الأهلية عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية عن طريق البطاقة الرقمية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى أي من متجر “جوجل بلاي – أبل ستور”.

البحث عن برنامج HRSD.

تسجيل الدخول إلى حساب الضمان الاجتماعي من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد.

النقر على “حسابي”.

الضغط على “بطاقاتي الرقمية”.

سيتم عرض حالة الأهلية الخاصة بك بمجرد انتهاء فترة الدراسة.

في حالة رفض الأهلية، يمكنك تقديم اعتراض بعد رفع المرفقات المطلوبة.

هذا النظام الجديد يهدف إلى تحسين وتسهيل عملية صرف معاش الضمان الاجتماعي وتقديم الخدمات بشكل أفضل للمحتاجين.

اقرأ أيضًا: خطوات التسجيل في الدعم السكني 2026 عبر منصة سكني

ما الذي تهدف إلية وزارة الموارد البشرية

تهدف الوزارة في المملكة السعودية إلى توحيد موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين الفقراء والمحتاجين والأرامل والمطلقات وعائلات الأيتام.