نتائج نظام نور برقم الهوية 1447 للمرحلة الثانوية والمتوسطة الفصل الدراسي الاول 1447

، مما جعل العملية التعليمية سهلة وبسيطة ومتاحة للطلاب في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ، ونظام نور هو منصة أو موقع إلكتروني أطلقته وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية من أجل استبدال المعلمين والمدارس في توفير مواد التعلم للطلاب، يوفر نظام نور خدمات التعليم عن بعد وكذلك الوصول إلى جميع الأخبار المتعلقة بالتعليم ، بالإضافة إلى إعلان النتائج للطلاب, كل ذلك بعد أن قامت الوزارة بتعليق المدارس وإغلاقها لضمان سلامة الطلاب.

بعد نهاية الفصل الدراسي الثاني, تم اعتماد نتائج الفصل الثاني كنتيجة للعام الدراسي 1447 بأكمله ، وبدأت الوزارة عملية مراقبة وتنزيل نظام نور بالنتائج حتى يتمكن الطلاب من رؤية و اعرف نتائجهم ودرجاتهم باتباع هذه الخطوات.

الدخول على موقع نظام نور.

النقر على “نتائج الطلاب”.

كتابة الاسم والرقم السري الخاص بالطالب.

الدخول إلى “المنتجات الإلكترونية”.

الضغط على “نظام نور”.

الدخول إلى “التقارير”.

الضغط على “إشعار الدرجات”.

يمكن للطلاب من جميع مستويات التعليم رؤية نتائجهم من خلال الدخول إلى نظام نور باستخدام رقم تعريف عبر الإنترنت ، وكانت نتائج المرحلة الابتدائية متاحة للطلاب من رمضان الخامس عشر ، وكانت نتائج طلاب المدارس الثانوية والمتوسطة متاحة, على الموقع الإلكتروني كان هناك حضور كبير من الطلاب وأولياء الأمور الذين كانوا ينتظرون إعلان النتائج مؤخرًا ، مما يعني أن الجميع ينتظرون إعلان النتائج ، وهي نتائج الفصل الدراسي الثاني.

تعد من اهم ما يميز موقع نظام نور التعليمي توفير وإتاحة إحتمالية الاستفسار الإلكتروني عن نتائج التلاميذ برقم الهوية وهذا عن طريق الدخول على موقع نظام نور عبر الوصلة المنصرم الاشارة فوق منه بالفقرة الماضية واستخدام ليس إلا رقم الهوية المختصة بالطالب وشارة التحري واختيار الصف بدايةً من المرحلة الابتدائية حتي الثانوية وليحصل سواء الطالب أو السيد ولي الشأن على النتائج بمجرد ما يكمل إعلانها، ذلك وبامكانكم استعمال نظام نور بالعديد من الخدمات المطروحة على الموقع، مثل خدمة التعرف على أيام تواجد الطالب ضِمن المدرسة، أو مساندة علم جدول المواعيد الدراسي، او نتائج الامتحانات الشهرية، وغيرها من الخدمات التي بامكانكم النفع لدى زيارة الموقع، الا ان منفعة اجراء البحث والاستفسار عن نتائج جميع التلاميذ من بين أكثر الخدمات التي يتقصى فوقها التلاميذ الآنً والتي نتابعها مع سيادتكم على رأس الساعة حتى يكمل الانتهاء من عرَض جميع نتائج التلاميذ من وزارة التعليم المملكة العربية المملكة السعودية.