الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 05:16 مساءً - عائلة المطرف وش يرجعون؟ ما أصل عائلة المطرف؟ هناك عدد كبير من القبائل العربية التي عاشت منذ قديم الزمن في شبه الجزيرة العربية من ثم تفرقت إلى مناطق مختلفة في المنطقة، وعشت أغلبيتها في المملكة العربية السعودية والكويت ودول الخليج العربي، وتعتبر واحدة من هذه القبائل هي قبيلة المطرف، وسنتعرف من خلال جريدة لحظات نيوز على أصل عائلة المطرف.

عائلة المطرف وش يرجعون

تعتبر عائلة المطرف واحدة من أشهر العائلات في المملكة العربية السعودية، والتي اشتهرت بتمسكها بالعادات والتقاليد الخاصة بها، إلى جانب أبناء العائلة الذين شغلوا الكثير من المناصب المهمة في الدولة، ونظرًا لشهرتهم فإن الكثيرون يسألون عائلة المطرف وش يرجعون، ويرجع أصل عائلة المطرف إلى المطارفة.

هم من سلقا المنحدرة من العمارات، والتي تعتبر فخذ من أفخاذ قبيلة عنزة، كما تعتبر قبيلة عنزة واحدة من أشهر وأكبر القبائل العربية التي سكنت في شبه الجزيرة العربية والتي تفرع منها لا حصر له من الأفخاذ والبطون والفروع، والذين تفرقوا في مناطق مختلفة من الدولة العربية والخليجية، ويسكن أبناء العشيرة حاليًا في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ومناطق أخرى مثل مكة.

نسب عائلة المطرف الحقيقي

بعد اختلاف البعض على نسب عائلة المطرف الحقيق، فقد جاء الرد عليهم بأن النسب الحقيقي للعائلة يرجع إلى بشر، والذي أنجب فرعين من العشائر، واحد منهم العمارات والذي تفرع منهم السلقا الذي تفرعت منه السلقا ومنه المطرفي، وجميعهم يرجعون إلى قبيلة عنزة القديمة، وتمكنت عائلة المطرفي من تحقيق اتصال كبير مع القبائل والعشائر الأخرى في المملكة العربية السعودية وخارجها.

أبرز شخصيات عائلة المطرفي

اشتهرت عائلة المطرفي بالشخصيات البارزة من أبنائها الذين قدموا عدد كبير من الخدمات للمملكة العربية السعودية، كما تمكنوا من تحقيق كم من الإنجازات المبهرة منذ لحظة تواجدهم في المملكة، ولهذا فإنه من أبرز شخصيات وأعلام عائلة المطرف هم كما يلي:

عامر بن غريدل المطرفي.

صويدر بن قعيعشش المطرفي.

السيد شاحن من سعيد المطرفي.

سعد بن صويدر المطرفي.

منازل عائلة المطرفي من وين

تتركز عائلة المطرف في المملكة العربية السعودية وبالتحديد في مدينة الرياض، كما يتفرع بعضهم في عدد من المدن السعودية، فمنهم م يتواجد في مكة وآخرون في البريدة وفي جدة، كما أنهم منهم عدد كبير ممن يتواجدون خارج المملكة، فقد انتقل البعض إلى الدول المجاورة للمملكة وانتشروا في دول عربية مثل الكويت والإمارات وقطر والعراق والبحرين وغيرهم، وذلك لأن القبائل العربية كان معروف عنها كثرة التنقل بين الدول والترحال.

في ختام المقال نكون تعرفنا على عائلة المطرف وش يرجعون وأصل العائلة ونسبها الحقيقي، كما تعرفنا على أبرز الشخصيات والأعلام المشهورة في العائلة والتي حققت إنجازات كبيرة رفعت من شأن العائلة.