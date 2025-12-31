الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 07:13 مساءً - طريقة رصد الدرجات في نظام نور 1447 كيف احط درجات كامل بنظام نور؟

تساءلت مجموعة من المعلمين عن طريقة رصد الدرجات في نظام نور، الذي يعتبر واحد من أبرز المنصات الإلكترونية التي طرحتها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ليكون بمثابة الملتقى الافتراضي ما بين المعلم والطالب، فضلًا عن توفير مجموعة من الخدمات التي يمكن أن تتم من خلاله، وعبر جريدة لحظات نيوز نجيب عن سؤال كيف احط درجات كامل بنظام نور.

طريقة رصد الدرجات في نظام نور

أتاحت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية لجميع المعلمين والمعلمات في مختلف المدارس من رصد درجات طلابهم وذلك عبر نظام نور، وهذا ما يمكن إجراؤه عن طريق إتمام الخطوات الآتية:

الدخول إلى الرابط الرسمي لنظام نور “من هنا“. الذهاب إلى مربع تسجيل الدخول وإدخال اسم المستخدم، كلمة السر وكلمة التحقق وذلك لحساب المعلم، أو يمكن الدخول بحسابه على بوابة نفاذ الوطني. عند الدخول إلى الصفحة الرئيسية يتم التوجه إلى خانة الاختبارات. الضغط على تبويب إدخال الدرجات. تظهر مجموعة من البيانات المطلوب تسجيلها مثل؛ جنس الطلاب، الفصل، الصف، النظام الدراسي، المادة المرغوب رصد درجاتها. الضغط على أيقونة ابحث. في الصفحة التالية يظهر جدول به أسماء الطلاب وأنواع الاختبارات التي تتطلب رصد درجاتها مثل الاختبارات النظرية وغيرها والتي يتم تعبئتها جميعًا. الضغط على أيقونة حفظ حتى يتم تسجيل الدرجات المُدخلة.

كيف اتواصل مع دعم نظام نور

بعد الاطلاع على سلسلة الخطوات التي من خلال اتباعها يتمكن المعلم من رصد درجات طلابه بكل سهولة وجب العلم أنه في حال مواجهة أي مشكلة أثناء إتمام تلك العملية فيمكن الرجوع إلى فريق دعم نظام نور أو وزارة التعليم وذلك بالتواصل بالطرق الآتية:

بهذا القدر نكون قد عرفنا طريقة رصد الدرجات في نظام نور بشكلٍ تفصيلي والتي تبين من خلال عرضها أنه بخطوات بسيطة جدًا يستطيع المعلم أن يرصد درجات جميع طلابه دون إيجاد أي صعوبة تُذكر، بل وله أنه يُعدّلها في أي وقتٍ أيضًا.