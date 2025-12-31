وزارة الموارد البشرية: خطوات تسجيل دخول الضمان الاجتماعي المطور 1447 ومعرفة حالة الضمان والاستعلام

الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 07:13 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةوزارة الموارد البشرية: خطوات تسجيل دخول الضمان الاجتماعي المطور 1447 ومعرفة حالة الضمان والاستعلام

طريقة تسجيل دخول الضمان الاجتماعي المطور هو خطوة حاسمة للاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية. من خلال هذا المقال، سنستعرض بعض البيانات الرسمية والمعلومات المهمة حول كيفية تنفيذ عملية تسجيل الدخول إلى منصة الضمان الاجتماعي المطور. سواء كنت موظفاً حكومياً أو مواطناً سعودياً، فإن تسجيل الدخول إلى هذه المنصة يمكن أن يتيح لك الوصول إلى المزايا والخدمات التي توفرها الوزارة، والتي من المتوقع أن توفر لك الكثير من الراحة والتسهيلات في حياتك اليومية. دعنا نستعرض معاً خطوات التسجيل والاستفادة من منصة الضمان الاجتماعي المطور.

تسجيل دخول الضمان المطور

إليك خطوات تسجيل دخول الضمان الاجتماعي المطور:

انتقل إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الإنترنت. “من هنا“ انقر فوق “الخدمات الإلكترونية”. انقر فوق “الضمان الاجتماعي المطور”. انقر فوق “تسجيل دخول”. أدخل رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة. أدخل كلمة المرور. أدخل كود التحقق المرسل إلى رقم الهاتف المحمول المسجل. انقر فوق “تسجيل دخول”.

إذا لم تكن مسجلاً في الضمان الاجتماعي المطور، فيمكنك التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الإنترنت. انقر فوق “الخدمات الإلكترونية”. انقر فوق “الضمان الاجتماعي المطور”. انقر فوق “تسجيل جديد”. أدخل رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة. أدخل رقم الجوال. أدخل كلمة المرور. أدخل كود التحقق المرسل إلى رقم الهاتف المحمول المسجل. انقر فوق “تسجيل”.

بعد تسجيل الدخول، ستتمكن من الوصول إلى جميع الخدمات الإلكترونية المتاحة على منصة الضمان الاجتماعي المطور، بما في ذلك:

متابعة حالة الطلب.

الاستعلام عن الأهلية.

تقديم اعتراض على قرار الرفض.

الاطلاع على الشروط والأحكام.

ملاحظات:

يجب أن يكون عمر المتقدم للضمان الاجتماعي المطور 18 عامًا أو أكثر.

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو مقيمًا في المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون المتقدم من ذوي الدخل المنخفض.

يجب أن يكون المتقدم غير قادر على العمل أو لديه دخل غير كافٍ للعيش.

للاستعلام عن الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الإنترنت. انقر فوق “الخدمات الإلكترونية”. انقر فوق “الضمان الاجتماعي المطور”. انقر فوق “استعلام عن الأهلية”. أدخل رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة. أدخل رقم الجوال. أدخل كود التحقق المرسل إلى رقم الهاتف المحمول المسجل. انقر فوق “بحث”.

سيتم عرض حالة الأهلية لك على الشاشة.

