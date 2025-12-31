الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 07:13 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةهل سيتم ايقاف دعم الضمان المطور في هذه الحالات ؟ الموارد البشرية توضح

تساءل المستفيدين من الضمان الاجتماعي عن هل سيتم ايقاف دعم الضمان المطور في هذه الحالات الموارد البشرية توضح، فإن برنامج الضمان الاجتماعي المطور من البرامج التي تقدم الدعم المادي لفئات محددة في المملكة العربية السعودية وذلك تحت رعاية وإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة، ولكن هناك بعض الحالات التي يتم منعها من الدعم وإيقاف صرف الدعم لها وذلك وفقًا لعدد من الأسباب، ومن خلال موقع لحظات نيوز سنتعرف على حالات إيقاف دعم الضمان الاجتماعي المطور في المملكة.

هل سيتم ايقاف دعم الضمان المطور في هذه الحالات

انشغل العديد من المواطنين والمستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية، في الفترة الأخيرة، بإيقاف دعم الضمان المطور الذي يتم تنفيذه لعدد من الأشخاص، مما دفع المستفيدين للتساؤل عن الحالات التي يتم إيقاف الدعم لها وهل سيتم إيقاف الدعم أم لا، لتوضح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هل سيتم ايقاف دعم الضمان المطور في هذه الحالات التي منها كلًا مما يلي:

عدم توافر بيانات صحيحة أو دقيقة.

عدم إثبات بعض البيانات التي يجب أن يتم إثباتها بالمستندات.

رفض عروض العمل للقادرين على العمل دون أسباب مقنعة.

تواجد المستفيد خارج المملكة العربية السعودية لمدة تزيد عن 90 يوم.

عدم توافر شروط استحقاق الدعم التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

التغيب من الدورات التدريبية التي تقدمها الوزارة.

الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي

في حالة أنك ترغب في الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور وأهلية المستفيد وهل سيتم الحصول عليه وهو مؤهل أم غير مؤهل، فيمكن ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص منصة الضمان الاجتماعي المطور على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من هنا. يتم تسجيل الدخول بكتابة رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور مع إدخال رمز التحقق المرئي. قم بالضغط على الاستعلام عن الأهلية. انقر على استعلام لتظهر لك كافة بيانات المستفيد وحالة الأهلية في الضمان الاجتماعي.

هناك الكثير من المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي الذين يرغبون في معرفة ما هي الحالات التي يتم إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي وفقًا لما أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.