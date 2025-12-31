الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 07:13 مساءً - كيف اطلع عقد الايجار من نفاذ 1447 إلكتروني

كيف اطلع عقد الايجار من نفاذ؟ وما هي كيفية إنشاء عقد إيجار إلكتروني؟ إذ اتاحت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية وسيلة آمنة لإبرام عقد الإيجار بشكل إلكتروني، ومن خلال موقع لحظات نيوز سنتطرق إلى الحديث المفصل عن طريقة الاطلاع على عقد الإيجار.

يمكن لكافة أطراف عقد الإيجار الاطلاع عليه بشكل إلكتروني من خلال منصة إيجار عبر اتباع الخطوات الآتية:

اذهب مباشرةً إلى الموقع الرسمي الإلكتروني لمنصة إيجار “من هنا“. من الصفحة الرئيسية، اضغط على علامة التبويب “تسجيل الدخول لحسابك”. أدخل رقم الهوية الوطنية، وكلمة المرور في الخانات الفارغة. انقر على أيقونة “تسجيل الدخول”. اكتب رمز التحقق المرسل في رسالة نصية عبر الجوال المسجل في أبشر. انقر على قائمة “عقد الإيجار” اضغط على زر “عرض” عند عقد الإيجار المراد الاطلاع عليه. قم بالنزول إلى أسفل الصفحة، وانقر على أيقونة “تحميل عقد الإيجار”. بذلك تم تنزيل عقد الإيجار على الجهاز الخاص بك.

كيفية إنشاء عقد إيجار إلكتروني

يمكن للوسيط العقاري إنشاء عقد إيجار إلكتروني من خلال اتباع الخطوات الآتية:

قم بالتوجه إلى الموقع الرسمي الإلكتروني لمنصة إيجار “من هنا“. من الصفحة الرئيسية، اضغط على علامة التبويب “تسجيل الدخول”. دوّن رقم الهوية الوطنية، وكلمة المرور. اضغط على علامة التبويب “تسجيل الدخول”. أدخل رمز التحقق المرسل في رسالة نصية عبر الجوال الخاص بك. انقر على أيقونة “تحقق”. قم بتعبئة كافة البيانات المطلوبة مثل (مدة العقد، وبيانات العقارات والوحدات، وبيانات أطراف العقد، والبيانات المالية، إضافة كافة الشروط والأحكام). استكمل عملية دفع الرسوم. اضغط على علامة التبويب “تأكيد وإرسال”. سيتم إرسال رسالة نصية إلى كلًا من الطرفين المؤجر، والمستأجر، لا بد من توثيق العقد خلال 7 أيام من تاريخ الإرسال.

طريقة توثيق عقد الإيجار

يمكن للمأجر والمستأجر توثيق عقد الإيجار من خلال اتباع الخطوات الآتية:

عقب إرسال عقد الإيجار الإلكتروني من قِبل الوسيط، سيتم إرسال رابط توثيق العقد إلى الطرفين المؤجر والمستأجر. اضغط على رابط التوثيق. أنشئ حساب على منصة إيجار عبر إنشاء اسم المستخدم، وكلمة المرور. اضغط على علامة التبويب “إنشاء حساب”. اكتب رقم الهوية الوطنية، ومن ثمّ انقر على زر “التالي”. دوّن رمز التحقق المرئي المرسل في رسالة نصية عبر الجوال الخاص بك. انقر على أيقونة “متابعة”. ستتطلب منك المنصة إعادة تعيين كلمة المرور، فقم بإعادة تعيينها. سجّل الدخول لحسابك عبر منصة إيجار. حدد إذا كنت مؤجر أو مستأجر. اضغط على قائمة “العقود”. عند العقد المراد توثيقه، اضغط على علامة التبويب “عرض”. اطلع على العقد، ومن ثم قم بالموافقة عليه.

طرق التواصل مع منصة إيجار

أتاحت منصة إيجار الكثير من آليات التواصل مع منصة إيجار، والتي تتمثل فيما يلي:

يود الكثير معرفة كيف اطلع عقد الايجار من نفاذ، إذ أتاحت وزارة الإسكان السعودية خدمة الاطلاع على عقود الإيجار المبرمة من خلال منصة إيجار، وهذا ما تم توضيحه بشكل مفصل خلال الفقرات السابقة.