بالشروط والخطوات | إليك كيفية تمويل إمكان الراجحي 1447 للحصول على أسرع قرض

الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 07:13 مساءً - إن قرض إمكان واحد من بين المنتجات التمويلية المعروفة التي يتم إتاحتها من قبل بنك الراجحي الذي يعتبر من بين أفضل البرامج التمويلية المُقدمة من مصرف الراجحي البنكي وهذا يكون لدعم الكثير من العملاء الذين تنطبق عليهم شروط الحصول على القرض، واليوم من خلال موقعنا لحظات نيوز سنقدم لكم كل هذا بالتفصيل.

شروط الحصول على قرض إمكان الراجحي

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها لكي يتم الحصول على القرض من إمكان الراجحي:

لابُد أن يكون الشخص ذو جنسية سعودية ومتواجد في المملكة العربية السعودية.

ضروري أن يكون سن المتقدم لطلب التمويل يبدأ من 25 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا وللمتقاعدين العمر بحيث لا يكون أكثر من 70 سنة.

يجب عدم التقديم على القرض للحصول على منتج آخر.

كيفية التقديم على تمويل إمكان الراجحي

يجب عليك اتباع الخطوات التالية لكي تتمكن من التقديم على تمويل إمكان الراجحي:

التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي “إمكان” من هنا.

يتم إنشاء حساب جديد على الموقع.

تسجيل الدخول للحساب باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

تحديد مبلغ التمويل المطلوب.

يتم اختيار فترة السداد.

تقديم المستندات المطلوبة.

توقيع العقد بشكل إلكتروني.

الموافقة على كافة الشروط والأحكام.

في حال لو كنت ترغب في التعرف إلى المعلومات التي تدور حول طريقة الحصول على قرض إمكان الراجحي والشروط المطلوبة فستجد كل هذا عبر موقعنا لحظات نيوز.