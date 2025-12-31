الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 07:13 مساءً - وزارة الموارد البشرية: حاسبة الضمان الاجتماعي المطور 1447 وخطوات استخدام الحاسبة والاستعلام عن الراتب الشهري

منصة الدعم والحماية الاجتماعية: أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حاسبة الضمان الاجتماعي المطور 1447، وذلك لمساعدة المستفيدين على حساب الراتب الشهري المستحق لهم أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حاسبة الضمان الاجتماعي المطور 1447، والتي يمكن من خلالها حساب قيمة الدعم المالي المستحق للأسر السعودية الأكثر احتياجًا.

حاسبة الضمان المطور

خطوات استخدام حاسبة الضمان الاجتماعي المطور 1447 لاستخدام حاسبة الضمان الاجتماعي المطور 1447، يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. “من هنا“ الضغط على أيقونة “حاسبة الضمان الاجتماعي المطور”. إدخال المعلومات المطلوبة، بما في ذلك عدد أفراد الأسرة ودخلهم الشهري. الضغط على أيقونة “حساب”.

ستظهر لك نافذة تحتوي على معلومات حول الراتب الشهري المستحق، بما في ذلك إجمالي الراتب المستحق والمبلغ المستحق لكل فرد من أفراد الأسرة.

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور

خطوات الاستعلام عن الراتب الشهري في الضمان الاجتماعي المطور 1447 يمكنك الاستعلام عن الراتب الشهري المستحق لك في الضمان الاجتماعي المطور 1447 من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية للضمان المطور. تسجيل الدخول بالرقم السري ورمز التحقق. الدخول على الصفحة الشخصية. اضغط على أيقونة “الدفعات المالية”.

ستظهر لك نافذة تحتوي على معلومات حول الراتب الشهري المستحق لك، بما في ذلك إجمالي الراتب المستحق والمبلغ المستحق لكل فرد من أفراد الأسرة.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1447

يتم صرف الضمان الاجتماعي المطور في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وبناءً عليه، فمن المتوقع أن يتم صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر نوفمبر 2026 في يوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر 2026.

المبلغ المستحق من الضمان الاجتماعي المطور 1447 يعتمد المبلغ المستحق من الضمان الاجتماعي المطور على عدد أفراد الأسرة ودخلهم الشهري. وبشكل عام، يتراوح المبلغ المستحق من الضمان الاجتماعي المطور بين 1000 ريال سعودي و5000 ريال سعودي.

شروط الضمان الاجتماعي المطور