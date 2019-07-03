شكرا لقرائتكم خبر عن المخابرات القطرية تتدخل بشأن الهاربة السعودية ‘‘رهف’’ .. والأخيرة تنشر صورة خطيبها الضابط الجديد.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فضح حساب على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” يدعي “ابن جلدون” الشاب الملتحي الذي ظهر في مقطع فيديو رهف، كاشفاً عن هويته، ووجهة نظره في هروب الفتيات السعوديات واللجوء إلى كندا، وتغيير رأيه بعد توظيفه من قبل المخابرات القطرية، وفقًا لمواقع محلية سعودية.





التحذير من الهرب للخارج

وقال المغرد “ابن خلدون” في تغريدته أن مقطع الفيديو يلخص دورة حياة فيصل بن ناصر في كندا، الشخص الذي ظهر مع رهف ، بداية من الهجرة لكندا، وفي نهاية المقطع يظهر بشخصيته الجديدة بعد الوظيفة الجديد، ومن هو فيصل بن ناصر؟ . وكشف مقطع الفيديو الشاب الهارب فيصل بن ناصر وهو يُحذر الفتيات السعوديات الهرب من المملكة إلى الخارج وخاصةً كندا، مؤكداً أن حالات كثيرة من الاكتئاب ومشاكل كثيرة حدثت لإحدى الأخوات قبل فترة تسببت في محاولتها للانتحار.

نصائح ونماذج سابقة

وأشار فيصل بن ناصر أن نصيحته للفتيات السعوديات اللاتي هربن من المملكة وجاءوا لكندا بسبب مشاكل بسيطة جداً يستطيعون أن يتجاوزونها ونصيحتي لهن أن تعودن إلى المملكة فالحياة هنا ليست سهلة. وتابع: نماذج كثيرة رأيناها وهم بنات محترمات انتهت بهم الحالة بالمخدرات والدعارة، وهناك فتيات زي الورد ومشاكلهم بسيطة جداً في السعودية وبسبب تفكيرهن بالحرية والانفتاح أن الحياة في كندا هي الحياة، وبعد الهرب يكتشفن أنهن في ورطة، واذا كانت الفتاة تأتي إلى هنا بحجة التعنيف الأسري فاقول لها هل الحرية أن تأتي وتأكلي لحم الخنزير والتنزه فهذه مصيبة في حد ذاتها.

الهجوم على رهف

وهاجم فيصل بن ناصر رهف في مقطع الفيديو الأول قائلاً: أخر فتاة جاءت لكندا هي رهف وكانت تعتقد أن الحياة هنا سهلة لكنها تفاجئت أن الحياة صعبة وإن لم تصدقوني فاسألوها، لأنها اكتشفت أن الحياة هنا صعبة.

التحول بعد العمل مع المخابرات القطرية

وظهر فيصل بن ناصر في مقطع فيديو آخر بعد توظيفه من قبل المخابرات القطرية قائلاً “اعذروني على الذقن فهي من متطلبات الوظيفة الجديدة، ثم ظهر مع رهف بعد استلامه وظيفته المخابراتية الجديدة موجهاً له أسئلة عن سبب هربها من المملكة والتي كانت بالنسبة له مجرد حجج للهاربات. وكشف “ابن خلدون” عن حياة فضائح الهارب فيصل بن ناصر في السعودية قبل الهرب إلى كندا ومهامه مع المخابرات القطرية وهي كالتالي: وقال”ابن خلدون” أن فيصل كان مدير فرع لأحد المتاجر في الخبر، سُلمت له الثقة والصلاحيات فخانها واختلس مبلغ من المال، وعندما تم كشف أمره، سافر كندا.

وأضاف: واجه فيصل صعوبات في بداية تواجده في كندا، وأكبر الصعوبات كانت تتعلق بحصوله على عمل، زالت هذه الصعوبات الاسبوع الماضي عندما تم ضمه لفريق قطر، ودخل مرحلة عملية جديدة. وأشار: لم يكن يعتقد فيصل أن الأجهزة القطرية ستعيره أي اهتمام، نظرا لكونه يفتقد لكل المميزات التي تغري باستخدامه، لاذكاء، لا احترافية، لا مهنة، ولا تاريخ ولا حتى جماهيرية، وفوق هذا كله هو ليس امرأة، ومع ذلك كافح فيصل ليخطب ود الاستخبارات القطرية بكل الطرق. وأوضح: لم يترك فيصل طريقة تلفت انتباه الجهاز القطري إلا واتبعها، ولم يترك أحد من جنودهم إلا وأرسل له منشن، لكن هل يجهل فيصل فعلا حقيقة حكومة قطر؟ واستطرد: يدرك فيصل حقيقة حكومة قطر، لكن ظروف المرحلة وحاجته للريال القطري، جعلته يخطب ودهم، ونجح في ذلك. هذا رأيه السابق عنهم. وقال: تظاهر فيصل بمحاربة كل شيء في السعودية، وفي المقابل يشجع الإباحية بكندا.

كل هذه الاضطرابات والتناقضات جاءت بسبب غباء فيصل، وسبق وكتبت ان فيصل لايتمتع بالذكاء الذي يجعله مغري للخصوم، لكن غباء الخصوم أقوى من كل التوقعات. وأضاف: فيصل شخص بدون هوية أو قيمة لذلك كان يتم تجهيزه بصورة نمطية معينة، شاب ملتحي معارض للحكومة السعودية، لكن لأن فيصل يفتقد للذكاء ارتكب أخطاء كثيرة كان آخرها تلقائيته في بث أمس فضلا عن قرار البث نفسه، فدمّر هذه الهوية. وكشف “ابن خلدون” أن الشخص الآخر الذي شارك مع فيصل ورهف في البث: خطيبته، bisexual ثنائية الجنس. واستطرد أن فيصل : مثل كل جنود الجهاز القطري، يركز على قضايا معينة ويربطها بالسعودية، على سبيل المثال عنده قناة في يوتيوب نصها مدح لتميم، ونصها اتهام للسعودية بالتطبيع مع اسرائيل، في ظل صمت مطبق عن علاقات قطر بالكيان الصهيوني. واختتم “ابن خلدون” حديثه كاشفاً أن فيصل حذف البث من تويتر بعد أن أدرك انه ارتكب غلطة كبيرة في هز هويته وعدم اتقانه لعب الأدوار المطلوبة منه، وهذه الغلطة قد تتسبب في هز مصالحه مع الحكومة القطرية، لكنها غلطة كانت مفيدة جدا لنا كسعوديين.