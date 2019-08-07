شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ...قرار حاسم للرئيس هادي بعد تصريحات هاني بن بريك في مؤتمره الصحفي وتهديده بطرد الحكومة من المعاشيق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر مقربة من الرئاسة اليمنية أن الرئيس هادي استدعاء السفير الأمريكي صباح هذا اليوم وأكد له مضي الحكومة في تطبيع الأوضاع وانهاء اَي تمرد مسلح ضدها.

مصدراً توجيهاته للحكومة اليمنية بالعودة إلى العاصمة المؤقتة عدن مع جميع أعضائها بالاضافة إلى هيئة الرئاسة لمجلس النواب. وأكدت المصادر ان رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة سوف يصلون إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد وصول تعزيزات عسكرية سعودية إلى عدن. وافادت المصادر ان الجيش السعودي سوف يشرف على حماية رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة