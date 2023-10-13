بالصور - نيك جوناس يحقق أمنية محبيه ويعود إلى تسريحة شعره القديمة

ميرنا وليد - بيروت - يبدو أن لم تحن الفنانة العالمية مايلي سايرس للماضي وحدها، بل أيضاً حبيبها السابق الفنان العالمي نيك جوناس.

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حنت سايرس للماضي، وذلك كان واضحاً بعد أن صبغت لون شعرها أسود، وهذا ما فعلته بعد إنفصالها عن نيك عام 2008، والآن عاد نيك إلى تصفيفة شعره السابقة والتي إشتهر بها.

لطالما أعرب محبي نيك عن إنعجابهم بشعره المجعد، وكانت سايرس تتحدث علناً عن إعجابها بشعره، وطالب محبي نيك بالتوقف عن قص شعره منذ أن قام بذلك عام 2014، حتى وأن كان البعض يرصد خصله الصغيرة المجعدة، متأملين أن يتركها تطول.

ولم يحقق نيك أمنيتهم إلى حد الآن، حيث لاحظ العديد أنه عاد إلى التسريحة وطول نفسه الذي إعتمده عام 2010، وهذا في العام نفسه التي سافر بها إلى موقع تصوير فيلم مايلي سايرس "The Last Song" مطالباً منها مسامحته والعودة إليه، ولكن سايرس كانت قد بدأت في الوقوع بحب زميلها آنذاك، وطليقها الآن، الممثل ليام هيمسوورث.