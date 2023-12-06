تفاصيل زواج سامح الصريطي السري من الفنانة المعتزلة حنان.. وإليكم فارق العمر بينهما

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل المصري سامح الصريطي انه تزوج من الفنانة المعتزلة حنان والتي عرفت الشهر في التسعينات قبل ان تبتعد عن الاضواء الا انه حاول ابقاء الموضوع بعيدا عن الاعلام الا ان افراد عائلتهما والمقربين منهما كانوا على علم بالموضوع.

واشار ان الثنائي كان يخطط للاعلان عن الموضوع لكن تم تأجيله نظرا الى أحداث غـ زة .

وبارك عدد كبير من الجمهور للثنائي على زواجهما الذي حدث قبل 6 أشهر تقريباً وتحدث البعض عن فارق العمر بينهما اذ ان سامح يبلغ من العمر 72 عاماً بينما تبلغ حنان 59 عاماً اي ان الفارق بينهما 13 عاماً.