ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل المصري سامح الصريطي انه تزوج من الفنانة المعتزلة حنان والتي عرفت الشهر في التسعينات قبل ان تبتعد عن الاضواء الا انه حاول ابقاء الموضوع بعيدا عن الاعلام الا ان افراد عائلتهما والمقربين منهما كانوا على علم بالموضوع.
واشار ان الثنائي كان يخطط للاعلان عن الموضوع لكن تم تأجيله نظرا الى أحداث غـ زة .
وبارك عدد كبير من الجمهور للثنائي على زواجهما الذي حدث قبل 6 أشهر تقريباً وتحدث البعض عن فارق العمر بينهما اذ ان سامح يبلغ من العمر 72 عاماً بينما تبلغ حنان 59 عاماً اي ان الفارق بينهما 13 عاماً.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل زواج سامح الصريطي السري من الفنانة المعتزلة حنان.. وإليكم فارق العمر بينهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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