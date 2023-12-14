شكرا لقرائتكم خبر عن 7 صور تبرز الشبه الكبير بين جينيفر لورانس وزبيدة ثروت فى ذكرى رحيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع ذكرى رحيل الفنانة زبيدة ثروت، والتى ارتبطت في ذهن الكثيرين من معجبيها بجمالها الشديد كأحد أهم جميلات السينما المصرية، واشتهرت بجمال عينيها وملامحها والتي تبدو أنها لا تزال مصدر إلهام لكثيرين ليس في مصر فحسب وإنما على مستوى العالم.

ففي فترة من الفترات ورغم رحيل زبيدة ثروت عن الحياة، إلا أن مواقع أجنبية ربطت بينها وبين الممثلة جينيفر لورانس التي تعد من أهم نجوم هوليود وجميلاتها نظراً للشبه الكبير بينهما مثلما ذكر تقرير لموقع الديلى ميل، أكد فيه التشابه الكبير بين الثنائى مثلما يظهر خلال تلك الصور.



زبيدة وجينيفر 1



زبيدة وجينيفر لورانس

من ناحية أخرى كان أول فيلم سينمائي لـ زبيدة ثروت هو "دليلة" عام 1956، والذي ظهرت فيه لبضع دقائق مع شادية، وعبد الحليم حافظ، وأجمل أفلامها مع عبد الحليم حافظ فيلم "يوم من عمرى"، وأطلق عليها بعض النقاد لقب ملكة الرومانسية بعد عرض فيلم "يوم من عمرى" مع عبد الحليم حافظ، وقدمت مجموعة كبيرة من الأفلام مثل "نساء فى حياتى" مع رشدى أباظة وهند رستم إخراج فطين عبد الوهاب وكذلك "الملاك الصغير" مع يوسف وهبي ويحيى شاهين و"شمس لا تغيب" مع كمال الشناوي إخراج حسين حلمي المهندس، وآخر عمل شاركت فيه مسرحية "عائلة سعيدة جدًا".



زبيدة ثروت وجينيفر لورانس

ومن آخر أفلام زبيدة ثروت فيلم "المذنبون" عام 1975، قصة نجيب محفوظ، وسيناريو ممدوح الليثي وإخراج سعيد مرزوق، وبطولة حسين فهمي وسهير رمزي، وفيلم "الحب الحرام" عام 1976، تأليف عبدالحي أديب، وإخراج خالد حمادة، الذى شارك فيه عدد من الفنانين السوريين والعرب، منهم أديب قدورة، سلوى سعيد.



زبيدة وجينيفر لورانس



صورة أخرى تبرز زبيدة وجينيفر لورانس