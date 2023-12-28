عمرو دياب مكانك| صناع أغاني النصف الأول من الألبوم

ياسر رشاد - القاهرة - يعيش الهضبة عمرو دياب حالة من الانتعاش الغنائي اليوم خلال طرح ألبومه الجديد “مكانك”، الذي لازال يطرح حصريًا عبر منصة أنغامي.

أيمن بهجت قمر وبهاء الدين محمد ومحمد يحي وأحمد إبراهيم.. فريق عمل النصف الأول من الالبوم

طرح عمرو دياب من ألبوم مكانك حتى الآن 6 أغاني “بيوحشنا، سلامك وصلي، معرفش حد بالاسم ده، ضبط مودها، واخدين راحتهم، مكانك”

أغنية بيوحشنا من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع أحمد إبراهيم، وأغنية سلامك وصلي من كلمات محمد القاياتي ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم، و"معرفش حد بالإسم ده" من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم.

وحاء “ظبط مودها” من كلمات بهاء الدين محمد ألحان محمد يحيى، توزيع ادل حقي، و" واخدين راحتهم" من كلمات:محمد البوغة، ألحان محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم، وجاءت “مكانك” من كلمات تامر حسين ، ألحان عمرو دياب، توزيع أحمد إبراهيم.

عدد أغاني ألبوم مكانك وطريقة الطرح

يضم ألبوم مكانك 12 أغنية سيتم طرحها بمعل أغنية كل ساعة عبر “أنغامي”، مع عدد من الشعراء والملحنين منهم.. الشعراء: بهاء الدين محمد، وأيمن بهجت قمر، وتامر حسين، ومؤلف أغاني المهرجانات مصطفى حدوتة، وعزيز الشافعي مؤلفا وملحنا، ومن الملحنين: محمد يحيى، وإسلام زكي والموزعين توما، وأسامة الهندي، ووسام عبدالمنعم.

آخر ألبومات عمرو دياب “يانا يالاء” 2021

كانت آخر ألبومات الهضبة “ياأنا يالاء” 2021، والتي بدأ بعدها اتباع الأغاني المنفردة بشكل مستمر وطوال العام دون خطة واضحة لضمهم في ألبوم غنائي كامل.

خرج ألبوم “ياأنا يالاء” للجمهور بشكل تدريجي، وضم 10 أغنيات "يا أنا يا لاء، محسود، شكراً، عايز أعمل زيك، طبل، بتهزر، فاكرني ياحب، وانا معاك، يادلعوا، من العشم، محسود (Remix)، الجو جميل"، وحمل انضمام شبابي جديد من صناع الاغنية العربية وعودة للغائبين عن أغاني عمرو دياب السابقة.

إنتاج عمرو دياب في عامين.. طغيان المقسوم والغزل ودراما قليلة

خلال العامين الماضيين غلب على إنتاج الأغاني المنفردة لعمرو دياب شكل المقسوم في الموسيقى والغزل في الكلمات مع بعض التجارب الدرامية القليلة، ومن هنا أعلن جمهوره الشوق لإنتاج ألبوم كامل يحتوي على عدد من الألوان الغنائية البعيدة قليلًا عن الغزل والمقسوم.

كانت أحدث الأغاني التي قدمها عمرو دياب لكنها لم تُقدم بشكلٍ رسمي هي “قمر”، قام بغنائها في أحد حفلات الزفاف الخاصة وحفل غنائي في دبي، ويقول مطلعها "يا قمر لو في تلاتة منك، حيبقوا الأهرامات

لو كان في أربعة منك، انا حبّ أربع مرات

ويا نجمة لو خمسة منّك، هدّيكو خمس نغمات

ويا ستّي لو ستّة منك، انا موت انا في الستّات

بس انتِ ما فيش زيّك تاني واحدة وما لكيش أخوات



أغنية "قمر"، كلمات الشاعر مصطفى حدوتة، وألحان عمرو دياب، وتوزيع وسام عبدالمنعم.