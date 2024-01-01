القومي لثقافة الطفل يحتفل بمرور ٣٥ عامًا على مسابقة "مصر فى عيون أطفال العالم" بالهناجر .. غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - يحتفل المركز القومي لثقافة الطفل، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وإشراف أ.د. هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وبرئاسة الكاتب محمد ناصف بمرور ٣٥ عامًا على مسابقة "مصر فى عيون أطفال العالم"، كما يتم تكريم أطفال فلسطين وذلك تقديرا لهم لمساهماتهم فى المسابقة.



وبدأت المسابقة محلية منذ عام ١٩٨٨على يد د. منى الحديدي، ثم انطلقت على المستوى العالمي عام ٩١ خلال فترة رئاسة د. علاء حمروش، ثم تخصصت عام ٢٠٢٢ فى القاهرة الإسلامية وستنطلق هذا العام لتكون لأطفالنا فى الخارج علاوة على أطفال العالم.



وتقام فعاليات الاحتفال في مركز الهناجر للفنون الساعة الخامسة مساء الثلاثاء ٢ يناير وتبدأ الفعاليات بافتتاح معرض لوحات " مصر فى عيون أطفال العالم" فى ‏قاعة العرض بالهناجر لخمسين طفلاً من أنحاء العالم، الفائزين بجوائز ذهبية وفضية وشهادات تقدير .

وتبدأ الفعاليات داخل مسرح قاعة الهناجر من (5.30 – 7)‏

بالنشيد الوطنى ‏ثم عرض فيلم عن المسابقة، ثم كلمة رئيس المركز وكلمة الأمين العام د. هشام عزمي.



ثم تبدأ الفعاليات الفنية بعرض غنائي لفرقة كورال سلام بقيادة المايسترو وائل عوض، ثم تقدم

فرقة كورال عباد الشمس الفلسطينية عدة أغاني وطنية فلسطينية، ثم تقدم فرقة بنات وبس بقيادة عبد الرحمن أوسكار عدة لوحات استعراضية.

ويختتم الحفل بتكريم عدد من الشخصيات التى أسست المسابقة وعملت على تطويرها وهم : ‏الدكتورة منى الحديدى ، د. علاء حمروش، كريمان غنام، هدى كرارة.

‏وفى النهاية يتم توزيع جوائز الأطفال الفائزين لمندوبي الدول.

جدير بالذكر أن أطفال ١٧ دولة قد شاركوا هذا العام بعدد ٥٧١ لوحة، فاز منهم ٥٩ بميداليات ذهبية وفضية وبرونزية وشهادات تقدير .