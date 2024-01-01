نقابة الموسيقيين تنعى والدة لطيفة وتكشف موعد ومكان تشييع جثمانها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة النقيب الفنان مصطفى كامل وأعضاء مجلس الإدارة، والدة الفنانة لطيفة، التي رحلت عن عالمنا اليوم الإثنين بعد صراع مع المرض.

النقابة، في بيان لها، كتبت: "ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية ومجلس الإدارة والجمعية العمومية إلى عائلة الفنانة لطيفة وذويها بأصدق التعازي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان".

وكشفت النقابة أنه من المقرر تشييع جثمان والدة الفنانة لطيفة غدًا في تونس، إذ تنهى كل إجراءات سفر الجثمان وتسافر صباح الغد لدفن والدتها في تونس.

وأعلنت الفنانة لطيفة وفاة والدتها بعد صراع مع المرض، عبر صفحاتها في موقع التواصل، وكتبت: "أمي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. في الجنة يا أغلى إنسانة في حياتي".