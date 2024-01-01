قبل وفاتها اليوم.. تفاصيل أغنية أهدتها لطيفة لوالدتها الراحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلنت الفنانة لطيفة، وفاة والدتها صباح اليوم الإثنين، بعد حوالي شهر من نقلها المستشفى، إثر معاناتها من أزمة صحية.

لطيفة، عبر صفحتها في موقع "إكس"، كتبت: "أمي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم.. إنا لله وانا إليه راجعون .. في الجنة يا أغلى إنسانة في حياتي".

وتأتي وفاة والدة المطربة لطيفة، بعد 4 سنوات، من ظهورها في صورة تجمعهما سويا، وإهدائها أغنية بمناسبة عيد الأم.

لطيفة طرحت الأغنية عبر قناتها في موقع يوتيوب، وعلقت عبر حسابها في موقع "إنستجرام"، وكتبت: "هديتي لأمي ولكل الأمهات اللي تعبوا وربوا وسهروا، ولكل واحدة كانت وفية وبارة بأمها .. كل سنة وانتي أمي حبيبتي، وكل سنة وأمهاتكم بألف خير وصحة وسلام"، والأغنية من كلمات أحمد سامي ورامي جمال الدين وألحان وتوزيع إسلام صبري والكليب إخراج أحمد جمال".

وكانت المطربة التونسية، ٌ قد نشرت في 23 ديسمبر الماضي، صورة والدتها داخل المستشفى، وكتبت ،:" أمي العظيمة القوية الصامدة ربنا يشفيكي يا ربـ بطلب من حبايبي اللي بيحبوني يدعوا لأمي يشفيها و يقومها بالسلامة ".