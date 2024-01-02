شكرا لقرائتكم خبر عن نور النبوي ينتظر عرض فيلم "الحريفة" ويشارك فى مسلسلين رمضان المقبل 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر الفنان الشاب نور النبوى عرض فيلم "الحريفة"، المقرر طرحه بدور العرض السينمائي يوم 4 يناير الجارى، من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد، ويشارك فى بطولته كل من أحمد حسام ميدو ونور إيهاب وأحمد غزى، وآخرون.

كما تعاقد نور على المشاركة فى بطولة مسلسل إمبراطورية ميم مع والده النجم خالد النبوى، ومقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إخراج محمد سلامة، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، ويشارك فى بطولته حلا شيحة، نشوى مصطفى، إيمان السيد، محمود حافظ، وآخرون، إنتاج أروما استديوز.

كما يشارك نور فى مسلسل عتبات البهجة مع النجم الكبير يحيي الفخرانى فى رمضان المقبل، والمسلسل من إخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج العدل جروب.